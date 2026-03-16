Abinader designa edificio corporativo con nombre de periodista Orlando Martínez Howley

El presidente de la República, Luis Abinader, designó el Edificio Corporativo donde operará la sede central del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) con el nombre Orlando Martínez Howley.

El edificio se ubica en la Avenida 27 de Febrero, número 323, entre la avenida Winston Churchill y la Fernando A. Defilló.

El decreto 160-26 señala que Orlando Martínez Howley ocupa un lugar de honor en la historia del periodismo dominicano.

“Su voz encarnó un firme compromiso con la verdad, la dignidad humana y la defensa de los valores democráticos. Que su legado trasciende su tiempo y permanece como referente de integridad, responsabilidad pública y defensa de la libertad de expresión”.

A través de esta disposición, el Gobierno dominicano señala que reconoce la trayectoria profesional, el legado y los aportes de Orlando Martínez Howley y, en consecuencia, honra su memoria mediante la designación de un edificio con su nombre, en reconocimiento a las huellas que dejó en el ámbito de la comunicación social y a los principios que defendió, los cuales impulsan el progreso y fortalecen las telecomunicaciones y los medios informativos nacionales.