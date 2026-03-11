Abinader regresa a RD luego de participar en investidura del presidente chileno José Antonio Kast

El presidente Luis Abinader regresó la tarde de este miércoles al país tras participar en los actos oficiales de investidura de José Antonio Kast Rist como presidente de la República de Chile.

El mandatario dominicano salió a las 6:35 P.M. (hora local) junto a la primera dama, Raquel Arbaje, y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

También acompañaron al jefe del Estado, Mercedes Pichardo, asistente personal del mandatario y el general Jimmy Arias, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).

Durante su estadía en la nación sudamericana, Abinader visitó al presidente saliente Gabriel Boric Font, en el Palacio de La Moneda (casa de gobierno de Chile) para ofrecerle el saludo protocolar junto a los otros jefes de Estado o Gobierno que asistieron a la toma de posesión.

La mañana del miércoles, sostuvo un encuentro con líderes de la comunidad dominicana en Chile, a quienes instó a aprovechar las oportunidades que le ofrece ese país y a mantener el nombre de la República Dominicana en alto.

Luego se trasladó a la sede del Congreso Nacional chileno, en Valparaíso, para participar de la solemne ceremonia de transmisión del mando presidencial y toma de juramento al nuevo Gabinete Presidencial.

Abinader acudió al almuerzo ofrecido por el presidente Kast y la primera dama, María Pía Adriasola, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, Viña del Mar, en honor a los jefes de Estado y Gobierno e invitados especiales.

Como gesto de agradecimiento, antes de abordar la aeronave para retornar a Santo Domingo, Abinader invitó posar para una foto de despedida a los oficiales de seguridad asignados por el Gobierno de Chile durante su estadía de dos días.

A su salida por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, despidieron al mandatario el embajador de la República Dominicana en Chile, Juan Cohen, y el ministro consejero, Joel Jonathan Delgado.