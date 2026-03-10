Presidente Abinader ofrece saludo protocolar a su homólogo de Chile Gabriel Boric

El presidente Luis Abinader presentó su saludo protocolar a su homólogo de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda (casa de gobierno chilena).

El gobernante dominicano llegó a las 6:30 P.M. (hora local) al Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago para asistir, junto a otros jefes de Estado y/o de Gobierno, a la investidura como presidente de la nación sudamericana de José Antonio Kast este 11 de marzo.

En esta ocasión acompañan al jefe de Estado dominicano la primera dama, Raquel Arbaje; su hija Adriana Abinader Arbaje y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

El mandatario dominicano forma parte de los jefes de Estado o de Gobierno que, junto al Rey Felipe VI de España, participan de la toma de posesión del electo gobernante chileno, quien sucederá al actual dignatario en el cargo.

Actividades oficiales para este miércoles

Para este miércoles 11, el mandatario dominicano y su comitiva oficial participarán de la solemne ceremonia de transmisión del mando presidencial y toma de juramento al nuevo Gabinete Presidencial en el Salón de Honor Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso.

Luego, asistirán al almuerzo ofrecido por el investido presidente José Antonio Kast Rist y la primera dama, María Pía Adriasola de Kast, en honor de los jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes y/o primeros ministros e invitados especiales a la investidura en el Palacio Cerro Castillo, Viña del Mar.

Concluidas las actividades oficiales, Abinader tiene programado viajar a la República Dominicana este 11 de marzo.