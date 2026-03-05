Se consolida industria aeronáutica con aviones militares ensamblados en RD

La República Dominicana continúa dando pasos firmes hacia su posicionamiento como referente regional en la industria de ensamblaje de aeronaves de patrullaje y entrenamiento militar, tras poner en operación la primera decena de aviones TP-75 Dulus, ensamblados en el país.

Gracias al Presidente de la Republica Dominicana, Luis Abinader quien ha apoyado desde sus inició este gran proyecto innovador que ha puesto a la RD en la lupa aeronáutica del mundo creando a través de un fideicomiso la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial.

Las diez aeronaves operan desde la Base Aérea de San Isidro bajo la responsabilidad de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), como parte de una alianza estratégica con la empresa italiana Fly Legend.

El vuelo inaugural se realizó el 12 de diciembre de 2023 con la presencia del presidente Luis Abinader, acompañado por el entonces comandante general de la FARD y director ejecutivo del Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial, mayor general técnico de aviación Carlos Ramón Febrillet Rodríguez.

Impacto operativo y ahorro económico

Desde su entrada en servicio, la flota TP-75 Dulus ha acumulado 1,769 horas de vuelo en misiones de entrenamiento y patrullaje, generando un ahorro estimado de RD$208,388,200 para el Estado dominicano, gracias a su bajo costo operativo, calculado en aproximadamente 60 dólares por hora de vuelo.

Esta eficiencia ha despertado el interés de varios países que han manifestado intención de evaluar la posible adquisición de estas aeronaves, entre ellos Guyana, Honduras, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Perú.

Vigilancia fronteriza y protección ambiental

Actualmente, unidades del TP-75 Dulus realizan misiones de patrullaje y vigilancia en la línea fronteriza con Haití, así como en áreas protegidas, contribuyendo a labores de prevención y alerta ante amenazas medioambientales.

Estas operaciones se coordinan desde el Comando Sur de la Base Aérea en Barahona, desde donde la FARD supervisa el espacio aéreo en las provincias de Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, con un promedio de cinco horas de vuelo diarias, manteniendo costos de combustible y mantenimiento significativamente bajos.

Proyección internacional

Los TP-75 Dulus también han representado al país en misiones de colaboración militar y en ferias y eventos aeronáuticos internacionales celebrados en México, Chile, Colombia, Honduras y otras naciones amigas.

En su hangar de San Isidro, las aeronaves han recibido la visita de delegaciones oficiales y dignatarios de Costa Rica, Chile, Guyana, Honduras e Italia, interesados en conocer de cerca el desarrollo del proyecto.