Abinader afirma tecnificación de la DICRIM es el motor para reducir la impunidad

El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que la tecnificación de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) no es un proyecto administrativo, sino una “política de Estado” y el “motor para reducir la impunidad y fortalecer el sistema de justicia” del país.

Abinader encabezó el primer Simposio Internacional de Investigación Criminal: Ciencia e Innovación contra el Crimen.

Allí sostuvo que cuando una investigación es científica, el juez tiene base sólida para decidir; cuando el proceso es técnico, el ciudadano confía y cuando el sistema es legítimo, la paz social se fortalece.

"Estamos construyendo un modelo donde la inteligencia precede a la reacción. Donde la evidencia sustituye la improvisación. Donde la tecnología respalda la verdad. Ese es el cambio profundo. Hoy enviamos un mensaje claro al crimen organizado: el Estado dominicano se moderniza. Se coordina. Aprende. Se equipa. Y actúa con ciencia", expresó Abinader.

El mandatario dijo que la Reforma Policial no es únicamente uniformes nuevos, patrullaje moderno o equipamiento actualizado.

"Es también cultura institucional. Es mentalidad investigativa. Es gestión basada en datos. Es interoperabilidad entre la DICRIM, la DNCD y el Ministerio Público, sin compartimentos estancos".

Apuntó que diseñaron el Plan de Modernización y Tecnificación de la DICRIM, donde resaltaron un Modelo de Gestión de Lucha Contra la Criminalidad, que orienta a trabajar con metodologías innovadoras en la investigación de fenómenos y mercados criminales, como también adoptar mejores prácticas en su organización administrativa, solo para fortalecer la legitimidad en el actuar en favor de la gente y la lucha contra el crimen.

"Ese es el corazón de la transformación de la DICRIM", dijo.

Destacó que la Dirección Central de Investigación Criminal deja atrás una lógica fragmentada para convertirse en el motor técnico del sistema de justicia penal.

"Su rol ya no es accesorio: es estructural. Es el auxiliar fundamental del Ministerio Público, dentro de un esquema donde la evidencia científica es la garantía de la tutela judicial efectiva".

Transitar hacia un modelo científico

El mandatario destacó que durante décadas, muchos países en América Latina enfrentaron el crimen con un modelo predominantemente reactivo y empírico.

"Nosotros hemos decidido dar un paso histórico y seguir el ejemplo de los mejores: transitar hacia un modelo científico, basado en inteligencia, datos, interoperabilidad y transparencia".

Resaltó que hoy no inauguran simplemente un evento académico, hoy marcan un punto de inflexión en la historia de la investigación criminal en la República Dominicana y agregó que este evento académico no es un encuentro protocolar, sino que es, como establece su marco estratégico, el eje gravitacional de la modernización operativa de la Reforma Policial.

Expresó que están en este evento porque han entendido algo fundamental: “No puede haber Estado Social de Derecho sin investigación científica sólida. No puede haber justicia sin prueba técnica. No puede haber paz duradera si la impunidad sigue encontrando grietas en el sistema”.

El jefe del Estado indicó que este simposio reúne más de 400 delegados nacionales de la Procuraduría General, DINTEL, DNCD, DICRIM y el Nuevo Modelo de Servicio Público Policial, junto a agencias y expertos internacionales de alto nivel y dijo que esa convergencia no es casual, sino que es una arquitectura de cooperación que refleja que la seguridad del siglo XXI es necesariamente interoperable.

"Hoy la República Dominicana dialoga y aprende de las mejores prácticas del hemisferio: del modelo de gestión de la PDI de Chile, del CENAC-DIJIN de Colombia, de unidades especializadas de México, del FBI, la ATF, el HSI Innovation Lab y la División de Ciberdelitos del IRS de los Estados Unidos, y de INTERPOL", manifestó.

Expuso que esto coloca a la República Dominicana en una nueva posición estratégica, dejando de ser un país que recibe asistencia técnica para convertirse en un centro regional de pensamiento y articulación contra el crimen transnacional en el Caribe.

Los cinco ejes temáticos

El presidente Abinader explicó que el simposio se estructura sobre cinco ejes temáticos que constituyen una hoja de ruta para la nueva fase de la Reforma Policial: Persecución penal desde la investigación criminal; fenómenos criminales de interés regional, sintetizados en el “Radar 5D”; la inteligencia artificial y la innovación aplicada a la investigación criminal; legitimidad e integridad y el estudio comparado de modelos exitosos en la lucha contra el crimen.

"Este proceso culminará con un acto que trasciende el simbolismo: la firma del Decálogo de la Buena Actuación DICRIM y la adopción del plan de modernización y tecnificación de la DICRIM. No será una declaración retórica. Será un compromiso institucional suscrito por directores, subdirectores regionales y autoridades, asegurando una penetración jerárquica total hasta el último nivel operativo", indicó.

Y agregó: "Ese decálogo será el nuevo estándar ético y técnico que regirá cada actuación investigativa en nuestro país".