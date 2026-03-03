Mirex contacta dominicanos en Irán; comparte contactos de las embajadas en Medio Oriente

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que tras los acontecimientos en Medio Oriente, se ha contacto con dos dominicanos que se encuentran en la República Islámica de Irán, a quienes se les está brindando el acompañamiento correspondiente.

El Mirex indicó está en contacto continuo con las embajadas dominicanas en la región, las cuales sostienen comunicación activa con las autoridades correspondientes, con el fin de "garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y del personal diplomático".

Ante esto, exhortó a los ciudadanos dominicanos que se encuentren en esa región a tomar las medidas preventivas pertinentes, al momento que, compartió los contactos de las misiones diplomáticas en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, el Reino de Arabia Saudita, entre otros.

A continuación, la lista de contactos de las misiones diplomáticas dominicanas en la zona:

Embajada de la República Dominicana en Israel:

Teléfono: +972 53 535-7590

Correo electrónico: embadomisrael@mirex.gob.do

Embajada de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos:

Teléfono: +971 50 937 2805

Correo electrónico: consularuae@mirex.gob.do

Embajada de la República Dominicana en el Estado de Qatar:

Teléfono: +974 3062 2201

Correo electrónico: embadomqatar@mirex.gob.do

Embajada de la República Dominicana ante el Reino de Arabia Saudita (concurrente con Omán):

Teléfono: +966 50 185 3049

Correo electrónico: consulararabiasaudita@mirex.gob.do

Embajada de la República Dominicana en la República de Türkiye (concurrente con la República Islámica de Irán y la República Libanesa):

Teléfono: +90 312 491 4875

Correo electrónico: consudomturquia@mirex.gob.do

Línea de emergencia: +90 505 930 4875