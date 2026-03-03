Director de la Policía: hay muchas investigaciones relacionadas con falta de integridad

Los órganos de control interno de la Policía Nacional trabajan con “muchas investigaciones” relacionadas con la falta de integridad de sus oficiales, afirmó el lunes el director de la institución, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

“Eso es un proceso normal. Los órganos de control tienen esas investigaciones, no esas, tenemos muchas investigaciones que se relacionan con casos parecidos a la falta de integridad”, dijo el director a periodistas.

Las declaraciones del mayor general se producen tras la reciente suspensión de varios agentes, entre ellos un coronel y un capitán, por el supuesto robo de dinero durante un operativo en San Cristóbal.

El mayor general no ofreció más detalles sobre este caso.

Las autoridades no han revelado la cantidad de dinero sustraída ni el número exacto de los policías involucrados, quienes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

“La reforma es una transformación”

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sostuvo que estos casos forman parte de los desafíos propios del proceso de reforma policial.

“La reforma es una transformación. Para transformar hay que cambiar culturas, hay que aceptar los procesos”, dijo a la prensa.

Admitió que existen “complejidades con estos temas cuando hay seres humanos que pertenecen a instituciones que no están necesariamente apegados a estas transformaciones y cambios”.

“Nosotros seguimos insistiendo en nuevos protocolos, en monitoreo y transparencia. Y por eso se ha suspendido a esos agentes y se han puesto a la disposición del Ministerio Público, porque según la investigación de la Policía, se encontraron indicios de responsabilidad”, agregó.

Más temprano, el vocero policial, coronel Diego Pesqueira, aseguró que las malas actuaciones no son ni serán toleradas en las filas de la institución.

“La integridad no es negociable”

Las declaraciones del director policial y de la ministra se produjeron tras la eucaristía con motivo del 90 aniversario de la institución del orden, celebrada en la Catedral Primada de las Américas.

Durante su intervención, Cruz Cruz afirmó que el proceso de transformación policial “no es superficial, es estructural y moral”.

“Implica modernizar sistemas, fortalecer la formación académica, incorporar tecnología, revisar protocolos y elevar los estándares de desempeño. Pero sobre todo, implica fortalecer el carácter y la integridad de cada hombre y mujer que porta este uniforme de nuestra institución”, dijo.

Sostuvo que la verdadera reforma comienza en la conciencia de cada agente.

“La integridad no es negociable. La moral institucional no puede ser circunstancial. La disciplina debe estar acompañada de ética. La autoridad de justicia, la firmeza de humanidad. Cada actuación policial debe estar guiada por el respeto irrestricto a la Constitución, a las leyes y a la dignidad humana”, expresó.

Añadió que el uniforme “no representa poder, representa responsabilidad y “la confianza de millones de dominicanos y de los turistas” que visitan el país.

En declaraciones posteriores a la prensa, reiteró que la reforma policial es “tangible y real”.

“Hoy ustedes pueden ver cómo el policía de hoy es más profesional, más cercano, más humano. Es un policía tecnificado y eso es lo que nosotros hoy celebramos”, dijo.