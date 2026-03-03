Abinader inaugura la primera escuela de hostelería y turismo de República Dominicana

Con la presencia del presidente Luis Abinader, la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá abrió sus puertas de manera oficial al público dominicano interesado en capacitarse en el sector turístico del país.

El proyecto surge a través de una colaboración entre Meliã Hotels International y el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) como respuesta a la necesidad de impulsar la empleabilidad en la formación técnica especializada y mejora continua de los estándares de calidad en este principal motor de la economía.

“Un gobierno puede hacer de todo, la mejor publicidad, la mejor infraestructura, y si no tiene un capital humano, que es realmente lo más importante, nunca el desarrollo va a ser igual”, destacó el mandatorio al recordar la vez que visitó un hotel y, aunque el ambiente era para reconocer su servicio, dejó mucho que desear.

Con esa anécdota, resaltó la importancia de esta escuela turística donde se establecen las bases para un modelo académico consciente de las necesidades reales del presente y el futuro en el sector hotelero, asegurando que la transformación responda de forma paralela a la calidad de vida de los dominicanos.

Abinader agradeció a la familia Escarrer y a la empresa por impulsar, junto al Infotep, esta alianza público-privada orientada a fortalecer la capacitación técnica del talento dominicano, consolidando cualidades propias como la alegría, la amabilidad y la hospitalidad.

Un pensamiento similar expresó el presidente y CEO de Meliã Hotels International, Gabriel Escarrer Jaime, al comentar el valor que tiene darles oportunidad a las personas para lograr que obtengan su mayor potencial en la provincia La Altagracia.

“Tenemos que dar oportunidad a la gente para desarrollarse. Ese talento tiene que brillar. Lo único que necesita es que alguien confíe en él y darle las herramientas y darle los medios”, enunció en memoria de su difunto padre, Gabriel Escarrer Juliá.

Explicó que la razón principal de fundar este primer centro de formación en el país surge por la simpatía, solidaridad y hospitalidad del pueblo dominicano, utilizada como un atractivo natural para atraer turistas, y es un “tesoro” que se debe reservar y promover a toda costa.

Estas características llevaron a la creación de este proyecto como una forma de seguir innovando en el modelo turístico de la región, conservando a su vez la riqueza del pueblo dominicano.

Apoyo al turismo

David Collado, ministro de Turismo, quien también participó en la inauguración, agradeció la confianza de esta empresa española para impulsar esta iniciativa que ayudará en la formación profesional de esta provincia.

Aprovechó la ocasión para comentar que estrategias como estas ayudarán a impulsar el turismo nacional, atrayendo más demanda para que cada mes cierre con más números.

En ese sentido, anunció que el mes de febrero cerró con un crecimiento del 11.3% en comparación con enero.

“Todo ha sido una planificación y ahora estamos en la sostenibilidad y dentro de la sostenibilidad está la educación y la formación en esta importante provincia”, sostuvo el funcionario.

Adelantó que esta iniciativa estará acompañada con el anuncio del plan de ordenamiento territorial de Bávaro, Punta Cana, y la inversión por parte del Ministerio de Turismo de más de RD$1,000 millones en la zona, junto con la adjudicación de la carretera de Verón.

Sobre la escuela

El centro opera desde principios del 2025 con 11 aulas equipadas para impartir programas teóricos y prácticos en áreas de la operación hotelera como recepción, cocina, restauración, mantenimiento, bares, inglés, informática, entre otras.

La escuela estará ubicada en Bávaro, Punta Cana, La Altagracia.

Cuenta con la capacidad de formar hasta 800 adultos durante el año para los colaboradores de Meliã, familias y miembros de la provincia La Altagracia como una primera oportunidad para muchos de acceder a estudios formales.

En su papel de centro de educación técnica, Infotep brindará el personal docente y equipos necesarios para funcionar como un entorno de docencia con enfoque profesional, acceso directo a estándares internacionales y una cultura de innovación.

Los programas formativos estarán enfocados en las áreas de mayor demanda del sector turístico y hotelero, abarcando especialidades como cocina con énfasis en técnicas culinarias, pastelería, seguridad alimentaria y gestión de cocina, así como bar y restaurante, que incluye servicio al cliente, mixología y administración de establecimientos. También se impartirá formación en recepción, orientada a los procesos hoteleros, la atención al huésped y la gestión de reservas.

Como dato curioso, la inauguración de esta escuela, cuyo nombre responde al difunto Gabriel Escarrer Juliá, corresponde a su vez al aniversario número 91 del hombre que sirvió de inspiración para el proyecto.