Abinader afirma servicio público exige carácter y anuncia 500 nuevos cupos en maestría en gobernanza

El presidente Luis Abinader afirmó el martes que el servicio público no es una ocupación cualquiera, sino una vocación que exige preparación, ética, carácter y una “profunda” conciencia del deber.

Abinader encabezó la graduación de 199 servidores públicos de 76 instituciones del Estado de la primera promoción de la maestría en Gestión Pública y Gobernanza. La investidura tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El mandatario centró su discurso en la necesidad de elevar el nivel académico del funcionariado y dejar atrás la improvisación en el Estado.

La maestría es impartida por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en coordinación con la UASD. De los graduandos, 122 son mujeres y 77 hombres.

Abinader anunció la apertura de una nueva cohorte de la maestría, con 500 nuevos participantes. Informó que instruyó al director del INAP, Gregorio Montero, y a la UASD para iniciar el proceso de admisión.

“Este es un inicio y no se va a detener hasta profesionalizar la administración”, afirmó.

Abinader sostuvo que la administración pública es hoy más compleja que nunca y señaló que el mundo cambia con rapidez, impulsado por transformaciones tecnológicas, desafíos globales y ciudadanos más informados y exigentes.

Luciendo su toga negra y esclavina naranja de doctor Honoris Causa, el gobernante dijo que esa realidad presiona a las instituciones a responder con servicios de calidad y trámites más eficientes.

“Frente a este escenario, la improvisación no tiene cabida. El voluntarismo no es suficiente. La buena intención por sí sola no resuelve los problemas, lo que se necesita es profesionalidad”, indicó.

En noviembre de 2024, la UASD le entregó a Abinader el título de Doctor Honoris Causa.

El jefe del Estado insistió en que se requieren conocimientos técnicos, pensamiento estratégico y manejo de herramientas modernas de gestión. También subrayó la importancia de la ética como eje del servicio público.

Aseguró que la formación de los servidores públicos no es un lujo, al tiempo que la calificó como una condición esencial para modernizar el Estado.

“Es una cuestión crucial para la profesionalización del Estado. Es ahí donde el mérito, la ética y la eficacia juegan un rol central determinante”, dijo.

“No hay reforma posible sin capital humano preparado. No hay modernización sin funcionarios competentes. No hay políticas publicas exitosas sin equipos técnicos capaces de diseñarlas, ejecutarlas y evaluarlos con vigor”, añadió.

Explicó que el programa académico está estructurado en cuatro áreas: gestión de proyectos, innovación y transformación digital, gestión de recursos humanos y finanzas públicas. Estas áreas, dijo, impactan en la eficiencia, la transparencia y el uso responsable de los recursos.