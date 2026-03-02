Abinader dispone ayudas y construcción de obras a personas afectadas en Gaspar Hernández

El presidente Luis Abinader recorrió ayer las zonas afectadas por las inundaciones en el municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, y dispuso indemnizaciones para familias y comerciantes que registraron pérdidas.

Abinader instruyó además la intervención inmediata de todas las zonas impactadas y la construcción de obras estructurales para prevenir nuevas tragedias, como la provocada por las intensas lluvias que desbordaron los ríos Yásica y Joba.

Previo al recorrido, el mandatario sostuvo una reunión de coordinación con ministros, directores y otros funcionarios del Gobierno, con el objetivo de articular la respuesta institucional ante los daños ocasionados por las intensas lluvias registradas la madrugada del miércoles.

En el encuentro participaron representantes de los ministerio de Obras Públicas y Viviendas, así como del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Dirección de Infraestructura Escolar, los Comedores Económicos y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.

Durante su visita, el jefe de Estado explicó que en la zona se registró una pluviometría de aproximadamente 195 a 200 milímetros de lluvia en apenas cuatro horas, calificando el fenómeno como “extraordinario”, ya que fue algo según los registros históricos no se había presentado en esta comunidad.

Abinader señaló que a la situación climática se suman años de descuido en infraestructuras de protección, como los gaviones. En ese sentido, anunció la colocación de estas estructuras en el puente de la calle principal y en el distrito municipal de Villa Magante, además de trabajos río arriba para mitigar futuras crecidas.

El mandatario atribuyó la intensidad de las lluvias a los efectos del cambio climático y anunció mejoras en el drenaje pluvial, reforestación en áreas vulnerables y la posible declaración de zonas protegidas.

Mientras tanto, en sectores como Beragua, El Caimán, Yásica, La Jaiba y zonas céntricas -incluida la calle Del Sol el panorama continúa. Vías cubiertas de sedimentos y viviendas anegadas mantienen a decenas de familias sacando muebles, colchones y electrodomésticos a las aceras, en un intento por recuperar parte de sus pertenencias.

Silverio Polanco, uno de los afectados, manifestó con impotencia sentirse “solo y olvidado”, al denunciar que no han llegado brigadas suficientes ni equipos pesados para limpiar las viviendas que quedaron inundadas.

La indignación ha ido en aumento. Aunque la zona fue declarada en emergencia por el Indrhi, residentes aseguran que la ayuda no ha sido suficiente ni oportuna. Ante la visita del presidente, los comunitarios reiteraron su llamado urgente para que se dispongan acciones inmediatas, incluyendo el envío de maquinaria pesada, personal de limpieza y asistencia humanitaria directa.

Consecuencia del cambio climático

El jefe de Estado señaló que lo ocurrido la semana pasada es una de las consecuencias del cambio climático, que provoca precipitaciones más intensas en períodos más cortos. Indicó que, además del muro de gaviones y la intervención río arriba, se realizará la adecuación del drenaje para mitigar riesgos.

“Estamos viviendo una época muy especial; hemos visto que las lluvias se presentan en períodos más cortos y con mayor intensidad. Eso es parte también del calentamiento global, de los cambios que hemos visto aquí en República Dominicana y en otras partes del mundo”, manifestó.

Ante esta realidad, subrayó que el Gobierno debe reaccionar en función de esos cambios y concentrarse en lo urgente, garantizando que los afectados reciban la ayuda oficial, incluidos los agricultores que registraron pérdidas por las inundaciones.

Cuantificación de los daños

El presidente informó que espera contar este miércoles con la cuantificación exacta de los daños y los montos requeridos para la reconstrucción e indemnización.

“Los Comedores Económicos también están ayudando constantemente para que no haya ninguna situación con el tema de alimentación y de los enseres de los afectados. Tenemos que determinar cuáles deben mudarse y cambiar de vivienda”, indicó.

Previo al recorrido, el jefe de Estado sostuvo una reunión con autoridades nacionales y municipales para conocer la magnitud de los daños y coordinar las acciones de respuesta. Allí se le informó sobre afectaciones a varios Centros de Primer Nivel de Atención y a infraestructuras escolares, cuya intervención inmediata fue ordenada.

Tras concluir el encuentro, el gobernante supervisó el puente, la Cueva de los Leones y demás zonas impactadas por la crecida del afluente.

Acompañaron al presidente Abinader el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; la gobernadora, Patricia Muñoz Salcedo y los titulares del Servicio Nacional de salud (SNS), Julio Landrón; del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri), Olmedo Caba, de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar Augusto Féliz Méndez; el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (Coraamoca), Sandy Mendez y en Representación del ministro administrativo de la presidencia Andrés Bautista, Enmanuel Bautista.