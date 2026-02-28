Tradicional desfile militar honra la Independencia con despliegue aéreo, naval y terrestre

Bajo el estruendo de 21 cañonazos que estremecieron el Malecón capitaleño y marcaron el final de la jornada patriótica, el presidente Luis Abinader encabezó este 27 de febrero el tradicional desfile militar conmemorativo del 182 aniversario de la Independencia Nacional, en una ceremonia que combinó solemnidad, historia y una contundente exhibición de capacidad operativa de las fuerzas armadas.

A su llegada al Malecón de Santo Domingo, el jefe de Estado recibió los honores militares correspondientes a su investidura: cinco floreteos, la interpretación del Himno Nacional y la salva de artillería ejecutada por el Primer Regimiento Dominicano de la Guardia Presidencial, en medio de un ambiente cargado de fervor patrio.

Acto seguido, el comandante de la División Conjunta Independencia 2026 solicitó formalmente el permiso para iniciar la parada militar, autorización que fue concedida por el mandatario, dando paso al despliegue coordinado de tropas.

Desde el primer compás marcial, quedó en evidencia el nivel de entrenamiento y cohesión de las unidades participantes. Batallones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, junto a unidades de la Policía Nacional, desfilaron mostrando equipamientos estratégicos, muchos de ellos incorporados recientemente, como parte del proceso de fortalecimiento institucional.

El desfile militar combinó solemnidad, historia y una contundente exhibición de la capacidad operativa militar de las fuerzas armadas.JORGE MARTÍNEZ/LD

Entre los momentos más esperados destacó la salida, por primera vez a las calles del país, de los vehículos blindados “Furia”, ensamblados por la Industria Militar Dominicana, símbolo tangible de la modernización y capacidad de producción nacional en materia de defensa. Su rodar firme y sincronizado arrancó aplausos de los ciudadanos apostados a lo largo del trayecto en la emblemática vía.

Flanqueados por la banda de música, hicieron su entrada los miembros del Ejército de República Dominicana, encabezados por los cadetes de la Academia Militar “Batalla de las Carreras”, quienes ejecutaron con precisión el Manual de Armas en Silencio frente al mandatario. A ellos les siguieron brigadas de infantería, caballería de sangre y Policía Militar, mientras la caballería aérea sobrevolaba la costa del mar Caribe, reforzando la imagen de vigilancia integral del territorio.

Posteriormente, la Armada de República Dominicana anunció su participación con el despliegue de velas del buque escuela Almirante Juan Bautista Cambiaso, en señal de saludo al presidente. Como elemento distintivo, los marinos incorporaron un carro con la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano, seguido de la histórica embarcación Leonor, conectando el presente con los orígenes de la República.

En el cielo, unidades TP-75 Dulus -ensambladas en el país- surcaron el espacio aéreo junto a aviones Super Tucano y helicópteros utilizados en operaciones especiales, evidenciando la preparación para la defensa del espacio aéreo nacional y el respaldo a misiones tácticas.

Una unidad de la Armada Dominicana realiza una exhibición en que hizo alusión a los colores de la Bandera Nacional.JORGE MARTÍNEZ/LD

La parada incluyó además la participación de los cuerpos especializados como Cesfront, Cesmet, Ceccom, Cesac, Cesep, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila y el Senpa, que exhibieron su entrenamiento en labores fronterizas, aeroportuarias, portuarias, comerciales y ambientales. A ellos se sumaron militares de El Salvador y Francia, en señal de cooperación y fraternidad internacional.

Con su lema “Proteger y servir”, la Policía Nacional hizo su entrada con nueva indumentaria y equipamiento renovado, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana. A paso doble, desfilaron también las unidades élite de las Fuerzas Armadas Macheteros, Montañeros, Iguaneros, Batallón de Comandos, Fuerza de Reacción Presidencial (Furpre), Cimarrones y Cazadores junto a infantes y el Comando Anfibio de la Armada.

El cierre estuvo a cargo del paso de artillería pesada del Ejército, lanchas interceptoras y unidades de búsqueda y rescate de la Armada, sistemas antiaéreos de la Fuerza Aérea y, finalmente, los Lince de la Policía Nacional, quienes culminaron la jornada con demostraciones de destreza y precisión operativa.

La exhibición incluyó helicópteros usados en operaciones especiales.JORGE MARTÍNEZ/LD

Acompañaron al mandatario la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje, junto a miembros del gabinete y las principales autoridades militares y policiales del país.