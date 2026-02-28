Francisco Javier exhorta a Abinader atender aumento del petróleo, tras ataques en Irán

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, exhortó al gobierno de Luís Abinader estar atento ante el conflicto bélico que se ha originado en Medio Oriente y que podría provocar aumentos en los precios del petróleo en el mercado internacional.

A través de un comunicado, el dirigente político dijo que luego del inicio, este sábado, de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la situación en esa región estratégica podría complicarse si no se logra un rápido acuerdo entre las partes involucradas, a través de la intervención de organismos internacionales.

Puntualizó que el conflicto bélico podría extenderse rápidamente, a partir de las explosiones que ya se han registrado en países y territorios como Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y Bahréin.

“Nuestro país debe estar atento y el gobierno preparado para tomar las medidas adecuadas ante un eventual incremento del petróleo en el mercado internacional. No se puede descartar una gran escalada del conflicto bélico en esa zona estratégica del mundo”, reseña el comunicado.

Por lo que destacó que este combustible fósil constituye el “commoditie” que más influye en la estabilidad macroeconómica del país.

Asimismo, el aspirante presidencial peledeísta dijo que la preservación de la estabilidad macroeconómica resulta fundamental para los intereses y objetivos nacionales.

Sostuvo que para nadie es un secreto que la República Dominicana no produce petróleo ni sus derivados, por lo que, de dispararse los precios, generaría serias complicaciones a la economía dominicana.

