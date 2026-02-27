De la brevedad al récord: La evolución de los discursos de rendición de cuentas de Abinader

La rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional es, por definición, un ejercicio de síntesis de la administración pública. Cada 27 de febrero, el mandatario de turno asume la tarea de condensar un año de gestión, ejecución presupuestaria y proyecciones de Estado en una sola alocución. Sin embargo, en la gestión del presidente Luis Abinader, la brevedad no ha sido precisamente la norma.

El discurso pronunciado este 27 de febrero de 2026 por el mandatario dominicano fue el sexto de su gestión y el más largo que ha pronunciado, tomándose aproximadamente 2 horas con 44 minutos para concluir sus palabras.

Previo a este discurso, las alocuciones de Abinader frente a la Asamblea Nacional muestran una tendencia ascendente, pasando de una hora con 28 minutos en su primera oportunidad a dos horas con 25 minutos en el año 2025, previo al de este año cuando rompió el récord.

Los principales temas

Aunque los discursos mantienen un esquema relativamente similar, tratando de abarcar todas las temáticas de interés de los principales sectores que componen la sociedad dominicana, es común observar, por cómo se pronuncia o el tiempo que le dedica, temas que el mandatario busca enfatizar.

La lucha contra la corrupción, la cantidad de obras entregadas en todas las provincias del país y los acuerdos alcanzados con inversores internacionales para cuestiones como la construcción de un puerto de lanzamiento de cohetes en Oviedo o el cable de conexión de Google, fueron parte de los aspectos más destacados durante la rendición de cuentas de este 2026.

En el año 2025, los temas centrales incluyeron cuestiones como el crecimiento económico y la estabilidad fiscal, el desarrollo social y los servicios públicos, la terminación o inicio de nuevas infraestructuras, el auge del turismo con la aparición de nuevas zonas de interés y las políticas exteriores, enfocadas principalmente en Haití.

Sacando cuestiones mencionadas un año después, en 2024 se pueden mencionar aspectos como más empleos y mejores salarios, destacando el “empleo joven”; la gestión de empresas públicas como Banreservas, Refidomsa y Punta Catalina; las exportaciones y el auge de las zonas francas y la reforma policial en el renglón de seguridad.