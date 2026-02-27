Abinader reporta tasa de homicidios más baja de la historia y anuncia la construcción de 10 cárceles

En su discurso de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader presentó un balance detallado sobre la seguridad ciudadana, destacando que el año 2025 cerró con una tasa de homicidios de 8.15 por cada 100,000 habitantes, la cifra más baja desde que se tiene registro en la República Dominicana.

El mandatario destacó que este resultado representa una reducción de más del 15% respecto al año anterior, posicionando al país como el segundo más seguro de América Central y el Caribe, superado únicamente por El Salvador.

"La seguridad se gestiona con datos confiables y análisis estratégicos", afirmó el jefe del Estado al resaltar el rol de la Fuerza de Tarea Conjunta.

El presidente celebró el ingreso de 9,503 nuevos agentes a la Policía Nacional entre 2023 y 2025.

Abinader hizo énfasis en que, de ese total, 3,269 son mujeres jóvenes, marcando la cifra de reclutamiento femenino más alta en la historia de la institución.

Además, anunció que en marzo el Gobierno inaugurará la estación policial número 100 de su gestión, señalando que estas nuevas infraestructuras cuentan con dormitorios dignos para mujeres, centros de vigilancia y áreas privadas para denuncias.

En el ámbito legislativo, recordó que en diciembre pasado se depositó en el Senado el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, que busca instaurar una carrera policial basada en el desempeño y el respeto a los derechos humanos.

Infraestructura carcelaria y control territorial

Bajo la premisa de que "un sistema de justicia moderno exige infraestructuras adecuadas", Abinader anunció el inicio de la construcción de 10 nuevos centros penitenciarios en Bonao, Pedernales, Cotuí, El Seibo, Hato Mayor, Baní, Azua, Barahona, Neyba y Santiago Rodríguez.

El jefe de Estado manifestó que se ha recuperado el control de zonas previamente conflictivas: "¡Aquí ya no hay territorios donde no puedan entrar las fuerzas del orden! Aquí ahora solamente mandan el Gobierno y las autoridades".

En materia de lucha contra el crimen organizado, dijo que el balance de 2025 incluyó la incautación de casi 32 toneladas de drogas en territorio nacional y otras 17 toneladas en operativos internacionales coordinados.

Precisó que las autoridades detuvieron a 47,000 personas vinculadas a estos delitos y decomisaron cerca de 60 millones de dólares en efectivo.

"No hay ni habrá tolerancia frente a las estructuras criminales. El Estado dominicano garantiza el orden público y quien atente contra él será perseguido de manera implacable", concluyó el mandatario, tras recibir el respaldo de organismos internacionales por la labor de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Abinader reafirmó que su gestión no solo persigue cambios estructurales, sino una transformación cultural profunda basada en la igualdad.

“La igualdad entre hombres y mujeres no es una concesión ideológica, es un deber moral del Estado democrático”, sentenció.

El jefe de Estado presentó un balance exhaustivo de la política integral de género del año 2025, destacando que el sistema brindó casi 100,000 servicios de atención a mujeres en riesgo. En el ámbito judicial, la firmeza de estas políticas se tradujo en 1,568 sentencias favorables para víctimas de violencia.

Asimismo, resaltó la intervención de la Línea de Emergencia "212" en más de 7,000 casos y el resguardo de 1,210 personas en Casas de Acogida.

Abinader enfatizó que la prevención de la violencia está ligada a la independencia financiera, destacando la apertura de la Escuela de Igualdad Magaly Pineda, que capacitó a más de 7,000 personas en su primer año.

"Pueblo dominicano, ningún cambio estructural es sostenible sin un cambio cultural", concluyó, asegurando que su administración no descansará hasta consolidar una nación en paz para todos.