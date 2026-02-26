Gobierno pone en funcionamiento el Sistema 9-1-1 en Constanza y Jima Abajo

El Gobierno dominicano dejó en funcionamiento el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en los municipios de Constanza y Jima Abajo, provincia La Vega.

Con esta incorporación, el Sistema 9-1-1 alcanza una cobertura del 94% de la población nacional, consolidando una red integral de atención que articula a las principales agencias de respuesta, garantizando asistencia oportuna, coordinada y eficiente ante situaciones de emergencia.

“Esta iniciativa responde a la prioridad de seguir fortaleciendo la capacidad del Estado para salvar vidas, mejorar la respuesta coordinada ante emergencias y elevar los estándares de seguridad ciudadana y atención prehospitalaria, especialmente en zonas con alto valor productivo, agrícola y estratégico”, aseguró José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia.

Asimismo, el titular del MINPRE reafirmó que la expansión aprobada para este primer cuatrimestre de 2026 forma parte de una visión de Estado orientada a acercar el 9-1-1 a más comunidades en todo el país.

Nuevo Cuerpo de Bomberos en Constanza, provincia La Vega.Fuente Externa

En Constanza y Jima Abajo, el Sistema 9-1-1 contará con unidades de ambulancias equipadas para soporte vital básico, patrullas policiales, unidades del Cuerpo de Bomberos y una infraestructura tecnológica que permitirá la gestión eficiente de llamadas, la geolocalización de incidentes y el despacho coordinado de recursos desde el Centro de Comando y Control.

"El Sistema 9-1-1 trabaja de manera continua en la ampliación progresiva de su cobertura, incorporando más territorios y modernizando su infraestructura, como parte de una visión integral orientada a preservar vidas, proteger bienes y consolidar un modelo de respuesta basado en la coordinación interinstitucional, la tecnología de punta y el servicio a la ciudadanía", señala el comunicado enviado a este diario.