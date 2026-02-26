Abinader inaugura radar en Aeropuerto de Las Américas

En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, se dejó formalmente en operación el nuevo radar meteorológico Doppler instalado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez.

Durante el acto, Rodríguez Durán resaltó que con una inversión de 250 millones de pesos se completa la triangulación nacional de radares meteorológicos, fortaleciendo la vigilancia atmosférica y la seguridad operacional en todo el territorio.

“El país cuenta hoy con un sistema integral de vigilancia meteorológica que protege vidas, fortalece la seguridad aeronáutica y coloca a la República Dominicana a la altura de los estándares internacionales”, expresó.

El funcionario explicó que el nuevo radar WRS-300 de doble polarización y estado sólido posee una cobertura efectiva de 250 kilómetros, con alcance de hasta 400 kilómetros, lo que permitirá monitorear con mayor precisión la intensidad de lluvias, dirección y velocidad del viento y otros fenómenos atmosféricos adversos. Este equipo se suma al radar instalado en 2022 en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y al inaugurado en mayo pasado.

Este equipo se suma al radar instalado en 2022 en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y al inaugurado en mayo pasado en la Loma Isabel de Torres, en Puerto Plata, completando así una red estratégica que ofrece información en tiempo real para la toma de decisiones preventivas.

Rodríguez Durán informó que tanto el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) como la Fuerza Aérea de la República Dominicana tendrán acceso directo al servidor de los radares, agilizando las operaciones y mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias.

Asimismo, anunció que los datos estarán disponibles para usuarios a través de aplicaciones móviles como Garmin y Windy, ampliando el acceso a la información meteorológica para pilotos y ciudadanos.

más infraestructura y nuevas inversiones

El director del IDAC adelantó que en abril el presidente inaugurará una moderna torre de control en la Base Aérea de San Isidro, equipada con tecnología de última generación, sistema energético redundante y radioayudas avanzadas.

También informó sobre la adquisición de sistemas ILS-DME para los aeropuertos de Punta Cana y Las Américas, así como la sustitución del radar primario de Puerto Plata, que ya cuenta con 35 años de servicio, por un radar primario-secundario de última generación.

De igual forma, destacó que a mediados de año el aeropuerto de Punta Cana operará simultáneamente con dos pistas, lo que implicará una reestructuración del espacio aéreo dominicano y un paso trascendental para el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria nacional.

Entre otros proyectos en agenda figuran la instalación de un radar primario y secundario con tecnología ADS-B en el Aeropuerto Internacional del Cibao, así como el equipamiento completo del nuevo Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, en Pedernales, que será el noveno aeropuerto del país.

crecimiento récord en operaciones

Rodríguez Durán reveló que en 2025 la República Dominicana registró 217,620 operaciones aéreas y movilizó cerca de 20 millones de pasajeros, consolidándose como un hub logístico regional.

En ese contexto, resaltó los avances institucionales del IDAC, incluyendo la recertificación de normas ISO de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y gestión de calidad, así como la implementación del plan de capacitación técnica más amplio en la historia de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA).

Además, valoró la modernización del sistema de vigilancia aérea mediante la actualización de la plataforma TopSky, que permite a los controladores visualizar y gestionar de manera eficiente el tránsito aéreo en rutas, aproximaciones y torres de control.