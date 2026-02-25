Abinader en El Valiente: “No le voy a pagar un centavo a nadie que se robó terrenos del Estado”

El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que no le pagará dinero a personas que se hayan robado terrenos del Estado para construir viviendas o negocios con títulos de propiedad irregulares.

Durante la entrega de títulos de propiedad en el sector El Valiente, en Santo Domingo Este, el mandatario dijo: “No le voy a pagar un centavo a nadie que se robó terrenos del Estado”.

El mensaje generó la ovación de los habitantes del sector y sus funcionarios.

El mandatario entregó al menos 510 certificados de títulos de un total de 710 que contempla el proyecto del sector.

Abinader anunció que las entregas de títulos de propiedad en El Valiente se extenderán hasta el cierre de este año y se realizarán de forma gradual “por una situación de litis (conflicto judicial)”.

“Vamos a seguir entregando con un poco más de tiempo porque tenemos algunos temas de litis donde están envueltos sectores que ya tienen propiedad”, dijo el jefe del Estado.

“Hay que ver porque algunos tienen títulos que son legítimos y hay otros que tienen títulos de los que supuestamente compraron antes que no son tan legítimos”, agregó.

Dijo que anteriormente había personas que, sabiendo que los terrenos estaban ocupados por familias, los adquirían para chantajear y amenazarcon desalojos.

“Eso lo hemos eliminado aquí y no lo vamos a permitir”, afirmó.

El mandatario adelantó que el gobierno está preparando la entrega de 10,000 títulos de propiedad en el municipio de Boca Chica.

“No se lo digan a nadie de Boca Chica, para que no lo digan allá”, bromeó.

Abinader calificó el acto como “una verdadera justicia social” y una “tranquilidad” para los habitantes beneficiados, porque “ya saben que ese terreno es suyo de hecho y de derecho”.

“Este es uno de los programas de mayor justicia social y desarrollo económico”, subrayó el mandatario. “Tenga su título, protéjalo y úselo de la mejor manera”, exhortó a los habitantes.

Abinader también indicó que “muchas” calles del sector Valiente requieren de asfalto. Dijo que le dará seguimiento a esa problemática.