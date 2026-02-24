Abinader juramenta a miembros del Comité Gestor del Jardín Botánico de San Juan de la Maguana

El presidente Luis Abinader juramentó este martes a los miembros que conformarán el Comité Gestor del Jardín Botánico de San Juan de la Maguana, su primera aparición pública un día después de que un apagón general afectara el sistema eléctrico de República Dominicana.

Abinader no ha reaccionado públicamente sobre el apagó.

El lunes una gran parte del país sufrió una falla mayor en su red eléctrica, casi cuatro meses después de otro apagón nacional. A las 11:53 de la noche del lunes el servicio alcanzó el 100% de su demanda. Las autoridades ordenaron una investigación para dar con el origen.

En la juramentación, Abinader declaró de alto interés público la creación del Jardín Botánico de San Juan de la Maguana, para fortalecer la conservación ambiental, la educación ecológica, la investigación científica y el desarrollo sostenible en la provincia sureña.

La juramentación tuvo lugar en el Palacio Nacional.

La disposición está contenida en el decreto 38-26, de fecha. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, leyó el decreto.

“El Comité Gestor tendrá la responsabilidad de coordinar, articular y dar seguimiento a las acciones necesarias para la puesta en marcha del proyecto, garantizando transparencia, participación institucional y una adecuada administración de los recursos”, indica el decreto.

Entre sus funciones figura la elaboración y aprobación del Plan Maestro preliminar del Jardín Botánico en un plazo máximo de tres meses, así como la coordinación del proceso de conformación institucional.

Los recursos públicos destinados a esta iniciativa serán administrados conforme a los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas establecidos en el marco legal vigente.

“La iniciativa busca consolidar un espacio para la conservación de especies endémicas y nativas, el desarrollo de investigaciones científicas y la promoción de programas educativos que fortalezcan la conciencia ambiental de la población”, explica.

Fueron juramentados: el monseñor Tomás Alejo Concepción, obispo de San Juan, quien preside el comité; el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez; Ana María Castillo, gobernadora de San Juan; Rafael Burgos Gómez, el director general de Bienes Nacionales; Lenin de la Rosa, alcalde de San Juan de la Maguana; Juan Arias Fuentes, presidente del Consejo de Administración del Jardín Botánico de Santiago Profesor Eugenio de Jesús Marcano.

También: Pedro Nolasco Suárez Espino, del Jardín Botánico Nacional Doctor Rafael María Moscoso; Víctor Nicolás Paniagua, de COOPCENTRAL; Edwin Reyes, de la Universidad ISA; Alberto Ramírez, de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC); Carlos Sánchez, del Centro Universitario Regional del Oeste de la UASD (CURO-UASD), y un representante del Ministerio Administrativo de la Presidencia, quien no estuvo presente.