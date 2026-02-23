Abinader agota extensa agenda de trabajo el fin de semana

El presidente Luis Abinader agotó una extensa jornada de trabajo el fin de semana que incluyó inauguraciones de tachados deportivos, reconstrucciones de carreteras y la entrega de dos importantes acueductos: uno en Monción en Santiago Rodríguez y una ampliación del acueducto de Barrera de Salinidad, en San Luis.

La agenda de Abinader comenzó el sábado en Santiago Rodríguez, donde encabezó el acto del desvío definitivo del río Guayubín y ordenó el retiro de la ataguía provisional y la apertura de la brecha que permitió el retorno controlado del agua a su cauce natural.

Esto formó parte de la etapa final de construcción de la presa Boca de los Ríos.

Más tarde, el mandatario inauguró los techados del municipio Villa Los Almácigos en el Centro Educativo Carlos González Núñez y el de la Escuela La Trinitaria, en Monción.

También supervisó la construcción del Centro Regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Ignacio de Sabaneta.

En Santiago Rodríguez, además, inauguró las carreteras Puerta del Mulo y Arroyo Seco, y se reunió con 300 estudiantes de liceos públicos y colegios privados.

Ese día, Abinader concluyó su agenda con la inauguracion del Acueducto de Monción, que beneficiará a mas de 50,000 habitantes. Abinader afirmó que la entrega del acueducto de Monción corrige una deuda histórica con la comunidad, al garantizar el acceso al agua potable en una zona que, pese a contar con importantes fuentes hídricas, carecía de un sistema adecuado.

La jornada siguió el domingo en Villa Riva, donde el jefe del Estado entregó el muro de gaviones y adecuación del Río Yuna.

Posteriormente, inauguró la carrtera que comunica Villa Riva con la Autopista del Nordeste, una obra estratégica que fortalece la conectividad del Cibao Central con los polos turísticos de la provincia de Samaná, dinamiza el comercio regional y mejora la calidad de más de 59 mil personas. El proyecto consistió en la construcción total de 10.3 kilómetros de carretera. Abinader terminó su agenda con la inauguración de la Ampliación del Acueducto de Barrera de Salinidad.