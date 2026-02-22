Ministro de Defensa visita base naval portuguesa y recorre patrullero de altura Clase “Tejo”

Como parte de su agenda oficial en la República Portuguesa, el ministro de Defensa de la República Dominicana, Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, realizó una visita a una base de la Armada de Portugal en Lisboa, donde pudo apreciar de primera mano un patrullero de altura clase “Tejo”, similar a los recientemente adquiridos por el Gobierno dominicano.

Durante el recorrido, el ministro recibió explicaciones técnicas detalladas sobre las capacidades operativas, sistemas de propulsión, equipamiento de navegación y arquitectura modular de la embarcación, así como información relativa a su mantenimiento, sostenibilidad logística y desempeño en misiones reales.

La visita permitió al titular del Ministerio de Defensa conocer directamente la funcionalidad del buque, su centro de comando, áreas de habitabilidad y capacidades para operaciones de vigilancia marítima, interdicción, búsqueda y rescate (SAR) y apoyo interinstitucional.

El ministro Fernández Onofre valoró la experiencia como altamente significativa, al permitir verificar en terreno el potencial estratégico que representan estas unidades navales para la Armada de la República Dominicana.

Los patrulleros de altura clase “Tejo” constituyen plataformas navales probadas, con combinación de autonomía, velocidad y modularidad, diseñadas para operar eficientemente en escenarios marítimos diversos. Su incorporación fortalecerá la vigilancia de las aguas territoriales, la protección de los recursos naturales y la lucha contra el crimen organizado transnacional, incluyendo el narcotráfico.

Esta visita técnica refuerza la dimensión estratégica de la reciente firma del contrato entre ambos gobiernos, encabezado por el ministro portugués de Defensa, Nuno Melo, y el ministro dominicano, en el marco de una cooperación bilateral que consolida la diplomacia de defensa entre ambas naciones.

La presencia del ministro dominicano en la base naval portuguesa permitió confirmar el alto valor operativo de las unidades adquiridas y su impacto directo en el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, alineado con la visión estratégica del presidente constitucional de la República, Luis Abinader, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Con esta adquisición, la República Dominicana fortalece su arquitectura de seguridad marítima y da un paso firme hacia una mayor capacidad de respuesta, sostenibilidad operativa y presencia estratégica en el Caribe y el Atlántico.