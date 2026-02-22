Gobierno asegura Línea 2C del Metro está lista para ser inaugurada el próximo martes

El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Jhael Isa, y el coordinador del Gabinete del Transporte, Deligne Ascención, aseguraron este domingo que en la línea 2 C del Metro de Santo Domingo "todo está listo" para ser inaugurada por el presidente Luis Abinader el próximo martes 24 a las 3:00 de la tarde.

La información fue compartida a través de un comunicado, en el que también se afirmó que, tras un recorrido desde la Estación María Montez en el km 9 de la autopista Juan Pablo Duarte, hasta el municipio de los Alcarrizos, ambos directivos apreciaron como se lleva a cabo la simulación del servicio en la línea 2 del Metro, la cual estará operando de manera gratuita a los usuarios hasta la Semana Santa.

Isa explicó que este fin de semana se realizaban las últimas inspecciones y que todo va "conforme lo programado" para su inauguración, y puesta en servicio a los usuarios a partir de este miércoles 25 de febrero.

De su lado, Ascención aseguró que esta nueva línea del Metro de Santo Domingo representará un gran alivio para miles de dominicanos que habían estado transportándose de manera precaria en esa zona, además de resaltar la calidad profesional y la entrega del equipo que ha estado al frente.

“Luego de 17 años de operación de este tipo de transporte, en la República Dominicana se han ido preparando profesionales dominicanos con altos estándares de calidad que están a la par de cualquier país”, resaltó.

El director de operaciones, Ariel Rodríguez, dijo que estos serán trenes similares a los de la línea 1, con igual "tecnología de punta" para ofrecer un servicio al usuario en condiciones óptimas: seguridad, rapidez, calidad, eficiencia y confort.

Asimismo, hizo un llamado a los usuarios a seguir las instrucciones del personal del tren para que tengan una experiencia de viaje satisfactoria.

"En una primera etapa, la línea 2C del Metro de Santo Domingo beneficiará a más de un millón de personas de los distintos sectores de Santo Domingo Oeste, conectando el kilómetro 9 de la autopista Duarte en la estación María Montez con la entrada del municipio de los Alcarrizos, abarcando una distancia de 7. 3 kilómetros. La obra incluye cinco estaciones, un túnel y conexión directa con el teleférico de Los Alcarrizos", leía parte del comunicado.