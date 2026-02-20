Reenvían para finales de marzo nuevo juicio contra Wander Franco

El Tribunal Colegiado de Puerto Plata reenvío para este próximo 30 31 de marzo y 1 de abril el nuevo juicio en contra del jugador de grandes ligas Wander Franco Aybar, por abuso sexual a una menor, y de M. V. C, madre de la adolescente, por explotación sexual y lavado de activos.

De acuerdo a Irina Ventura, abogada de la defensa técnica de Wander Franco, la audiencia fue suspendida debido a la ausencia de testigos del Ministerio Público y de la madre de la menor abusada, quien es co-imputada en el proceso.

“Se suspendió por ausencia de citación de uno de los testigos por parte de Ministerio Público y la Co-imputada”, indicó.

José Martínez, procurador fiscal de Puerto Plata, estableció que el Tribunal fijó el nuevo proceso penal para los días 30, 31 de marzo y 1 de abril, tres días consecutivos donde se iniciará y concluirá la audiencia, indicando que si amerita otro día “ellos fijarán la fecha”.

El nuevo tribunal está compuesto por los jueces José Antonio Núñez, Jenny Martínez y una jueza del juzgado de paz.

El pasado 26 de junio de 2025, el Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó al pelotero a dos años de prisión suspendida, tras hallarlo culpable de abuso sexual en perjuicio de una menor de 15 años.

Asimismo, M. V. C, madre de la adolescente abusada, fue sentenciada a diez años de reclusión por explotación sexual y lavado de activos.

La decisión fue tomada por los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez, luego de evaluar más de 160 pruebas documentales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público.

El 9 de diciembre de 2025, la Corte de Apelación de Puerto Plata anuló la sentencia y ordenó nuevo juicio para el pelotero dominicano y la madre de la menor, tras conocer los recursos de las partes interpuestos contra la sentencia.

“Aunque el Ministerio Público pidió al tribunal que dicte su propia sentencia e imponga a (Wander) Franco Aybar una condena de cinco años de prisión por abuso sexual infantil en correspondencia con los hechos punibles que cometió, entiende que la reproducción nuevamente de las pruebas, permitirá tener condenas mayores en relación a los imputados”, indicó la institución.

Uno de los elementos claves que tendría un nuevo juicio es que la joven que habría sido objeto del abuso, ya es mayor de edad por lo que podría comparecer y declarar en el mismo.