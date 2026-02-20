RD firma contrato con Portugal para patrulleros de Clase “Tejo”, ¿en qué consiste?

El gobierno dominicano firmó un contrato intergubernamental con Portugal en el que adquirió cuatro patrulleros de altura Clase “Tejo”, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa de la Armada de la República Dominicana en la parte de vigilancia, el control y la protección de espacios marítimos en la soberanía nacional.

El acuerdo fue encabezado por el ministro de Defensa de República Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD) y el ministro de Defensa de Portugal, Nuno Melo, conforme a una agenda oficial que busca fortalecer la cooperación bilateral en defensa.

El traslado de los patrulleros “Tejo” va a eficientizar las operaciones de vigilancia marítima, la lucha contra el narcotráfico, ampliar a las búsquedas y rescates, apoyo interinstitucional en seguridad marina, entre otras actividades.

Los patrulleros cuentan con una eslora de 54 metros, un sistema de propulsión híbrido que combina motores diésel, turbina de gas, la capacidad de adaptarse a diversas misiones, son la combinación de autonomía, velocidad y eficiencia operativa.

El ministro de Defensa de Portugal, Nuno Melo, y el ministro de Defensa de República Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre mientras firman el contrato.Fuente externa

El ministro de Defensa agradeció al gobierno nacional y al de Portugal por la voluntad política, transparencia y el espíritu de colaboración que facilitaron la transacción. Señaló que el pacto no solo significa la integración de equipo naval, sino que consolida un convenio clave basado en mutua confianza a la vez que comparten responsabilidad en el espacio marino.

“El Estado dominicano valora profundamente la confianza depositada en nuestra nación. Este acuerdo reafirma nuestro compromiso con la defensa de la soberanía, la protección de nuestros recursos estratégicos y la contribución activa a la estabilidad regional”, afirmó el ministro Fernández Onofre.

En el compromiso se comprende la entrega progresiva de las embarcaciones en un tiempo de hasta 40 meses, suministrar documentación técnica, formación y entrenamiento espacial, materiales correspondientes y componentes de logística que aseguren la operatividad de las unidades.

Entre los asistentes del acto estuvieron, la embajadora de República Dominicana en Portugal, Patricia Villegas de Jorge, el jefe del Estado Mayor de la Armada de Portugal, Jorge Nobre de Sousa, el subcomandante general de la Armada de la República Dominicana, contralmirante Jiminian Objío, más las autoridades civiles y militares de ambos países.

Con este contrato República Dominicana se consolida al poseer una arquitectura de seguridad marítima fortalecida en beneficio de la nación.