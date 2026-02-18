Ministro de Defensa valora entrega equipos militares a Fuerzas Armadas

Vehículos blindados, armas de alto calibre —desde ametralladoras hasta lanzagranadas—, drones militares…: las Fuerzas Armadas de República Dominicana han fortalecido su sistema de respuesta tanto táctico como logístico con la incorporación de nuevos equipos y armamentos militares en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader.

En la actividad también habló el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, quien precisó que esta dotación constituye la primera fase de un proceso de incorporación progresiva de equipos militares, que continuará ejecutándose por etapas conforme al plan de fortalecimiento institucional.

Indicó, que uno de los componentes más relevantes fue la incorporación de sistemas tecnológicos de vigilancia estratégica, entre ellos drones autónomos de reconocimiento para el monitoreo terrestre, marítimo y de áreas de interés nacional, junto a nuevos sistemas anti-UAV destinados a la detección, identificación e inhibición de aeronaves no tripuladas que puedan representar amenazas a la seguridad.

Estas herramientas fortalecen el nivel estratégico del sistema de comando, control, comunicaciones, ciberdefensa e inteligencia, ampliando la capacidad de vigilancia permanente del territorio nacional y el control del espacio aéreo.

Asimismo, el ministro informó que el Gobierno dispuso el fortalecimiento de la asistencia a la población mediante la entrega de equipos especializados al Cuerpo Especializado de Mitigación de Desastres (CEMED), que recibió: un camión de bomberos urbano; un camión de bomberos forestal y un camión de búsqueda y rescate.

Con estos recursos se incrementa la preparación institucional para actuar ante incendios, desastres naturales y situaciones de emergencia, reforzando el apoyo a la defensa civil y la protección de la ciudadanía.

Los altos mandos

Estuvieron presentes el viceministro de Defensa para Asuntos Militares, mayor general Miguel Ángel Rubio Báez; de Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez; de Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general técnico de Aviación Carlos Febrillet Rodríguez; el comandante del Ejército, mayor general Jorge Camino Pérez; de la Armada, vicealmirante Juan Crisóstomo Martínez; de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, entre otros.