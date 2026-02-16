Fuerza de Tarea descarta hablar de exsupervisor de la DEA acusado en EEUU en reunión con Abinader

La Fuerza de Tarea Conjunta descartó este lunes hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.

“Ese no fue un tema hoy en la Fuerza de Tarea”, dijo la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, refiriéndose a Melitón Cordero, arrestado el jueves pasado en Washington y acusado de soborno y fraude de visas estadounidenses.

Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.

Durante su asignación en Embajada estadounidense, Cordero tramitó al menos 119 solicitudes de visa, de las cuales una “presuntamente era fraudulenta”, según indicó la fiscalía federal para el distrito de Columbia en un comunicado.

También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.

“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.

La oficina de la DEA en Santo Domingo fue cerrada hasta nuevo aviso tras el arresto del exsupervisor. La embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, dio a conocer la medida el jueves por la tarde.

Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.

Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.

“La corrupción no tiene espacio en el gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro”, dijo el jueves Campos en un comunicado publicado en X al anunciar el cierre de la oficina de la DEA en el país.

“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.

En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.