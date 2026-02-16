Choferes exigen prestaciones laborales ante implementación del nuevo corredor Independencia

Decenas de conductores de la Asociación de Choferes de Carro de la Avenida Independencia (Asochocaimde) se reunieron este lunes frente a la entidad exigiendo ser remunerados por el Gobierno ante la implementación del nuevo corredor de autobuses de la avenida Independencia.

Adriano Félix, chofer de la ruta, explicó que los tres mil choferes que pertenecen a la asociación no se oponen al “proyecto”, sino a retirarse sin recibir ninguna remuneración por parte de las autoridades.

“Nosotros entendíamos que esto era un proyecto que tenía mucho tiempo que se estaba organizando; ninguno de los choferes está opuesto a esto; a lo que nos oponemos es a que nos quieren enviar a la casa sin un peso y no nos quieren dar las prestaciones laborales, y aquí hay tres mil hombres afectados, y de los tres mil hombres afectados hay dos mil quinientos enfermos”, declaró Félix.

Félix agregó que la mayoría de choferes tiene entre treinta y cuarenta años laborando para esa asociación que se fundó en el año 1992.

Los choferes señalaron a Antonio Brito, secretario general de la asociación, como el “primer traidor”.

Asimismo, indicaron que posiblemente, con la nueva ruta de corredores públicos, haya trabajo para doscientos conductores, pero no para todos, lo que afectaría el sustento de cientos de familias.

“¿Los dos mil ochocientos hombres entonces van a ir a morirse para su casa? ¿A pasar hambre? Aquí todos tienen sus compromisos, niños pequeños, deudas, pagar casa”, indicó Félix.

“Esto fue algo para que los choferes se tiren del puente o se ahorquen”, agregó; además, que pagan entre RD$10,000 y RD$15,000 mensuales a la asociación.

“Esta gente lo que ha cometido con nosotros es una burla. Esta gente nos cobra a nosotros y hoy en día nos despacha para la casa y no nos vamos a llevar nada por Brito y el presidente y su camarilla”, expresó Antonio Esteban de León.

En el sector Café de Herrera también se concentraron decenas de choferes por el mismo motivo, y señalaron que el Gobierno dispuso de más de diez millones de dólares, pero pese a eso, no han recibido ninguna reivindicación.

“No hemos llegado a ningún acuerdo. El Gobierno dio su dinero, catorce millones de dólares, y ellos no le han resuelto a los choferes”, expresó Abraham Aguasvivas, secretario provisional de la asociación.

“Tienen que darnos nuestro dinero porque no tenemos nada, estamos entre la espada y la pared”, expresó Franklin González.

Usuarios reaccionan

Los usuarios de la ruta también expresaron su descontento ante los cambios del Gobierno.

“Con RD$35 uno salía de aquí del Café hasta el parque Independencia. Yo hoy tuve que gastar RD$50 en un pasaje, la güagüita que tomo y, para regresar, la güagüita y RD$50 más, que con RD$35 yo hacía eso; ahora tengo que gastar RD$85 de ida y RD$85 de vuelta. Nosotros estamos pasando trabajo”, expresó Magnolia Santana.

Asimismo, Celeste Ramos, empleada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y usuaria del servicio de transporte, expresó que no sabrá cómo llegará a su vivienda, ya que el nuevo corredor la deja muy alejada.

“¿Qué clase de Gobierno es este? No piensa en el usuario. Así no se vive. Hay que pensar en los choferes; ellos son los que nos dan el servicio; sin ellos, ¿adónde vamos? Por eso queremos que se compadezcan de nosotros para no tirarnos a la calle”, expresó Ramos.

La ruta partía desde el kilómetro 12 de Haina hasta el parque Independencia. El monto a cobrar por pasajero era desde los RD$40 hasta los RD$50.

En una actividad el pasado viernes 13, encabezada por el presidente Luis Abinader se explicó que el nuevo corredor incorporará 68 nuevos autobuses, que recorrerán 82 paradas en un tramo de 18 kilómetros (ida y vuelta) entre las 5:00 de la mañana y las 11:00 de la noche, impactando a más de 40,000 pasajeros diarios, con guaguas circulando en intervalos de 5 a 7 minutos.

La tarifa será de 35 pesos y la misma podrá ser pagada con tarjetas de débito, crédito, al igual que los demás corredores.

Con la incorporación de este nuevo servicio, la red de corredores reformados alcanza un total de 209 autobuses distribuidos en cuatro corredores: 30 en el de la Núñez, 46 en la Churchill, 64 en el de la Charles y ahora 68 en el Independencia.

Esta red aporta actualmente una cobertura de 500.93 kilómetros, sumando 67.27 kilómetros adicionales para sus diferentes ramales con la implementación del nuevo corredor.