RD avanza en la organización de la XXII Conferencia Internacional Anticorrupción

La República Dominicana continúa consolidándose como referente regional en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional al avanzar de manera firme en la organización de la XXII Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), uno de los foros más relevantes del mundo en materia de integridad pública y gobernanza, que tendrá lugar del 1 al 4 de diciembre, en Bávaro, Punta Cana.

La elección del país como sede de esta cumbre global, que se celebrará bajo el lema “Encendiendo la llama de la integridad”, reafirma el reconocimiento internacional a los esfuerzos impulsados por el Gobierno del presidente Luis Abinader en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la impunidad que se ha visto materializado en la mejora sostenida del Índice de Percepción de la Corrupción durante los últimos cinco años.

El Gobierno dominicano y Transparencia Internacional anunciaron que en el evento participarán alrededor de 50 jefes de Estado, ministros y representantes gubernamentales de diversos países; representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), activistas enfocados en el tema de transparencia, así como líderes empresariales, expertos, investigadores, jóvenes y periodistas dedicados a la investigación de la corrupción.

“La IACC es una oportunidad única para que la juventud de la República Dominicana contribuya al fortalecimiento de la lucha anticorrupción nacional y global con sus ideas, propuestas y energía. El futuro les pertenece a ellas y ellos", afirmó el director de la Conferencia Internacional Anticorrupción, Roberto Pérez Rocha, durante su visita al país junto a la delegación que trabaja en la organización del evento.

El Gobierno, por su parte, invitó a líderes sociales, académicos, periodistas, representantes del sector privado y actores clave a participar en la construcción de la agenda de talleres que integrarán la agenda del evento, con el objetivo de que la conferencia sea un espacio de construcción colectiva, diálogo plural e intercambio de buenas prácticas.

La convocatoria estará abierta hasta el 23 de febrero donde los interesados podrán someter sus propuestas de sesiones de trabajo.

La agenda de la XXII IACC abordará desafíos globales y prioridades emergentes en materia anticorrupción, estructuradas en ejes temáticos, como “Defendiendo la democracia y las libertades: la integridad como nuestro escudo”, “Protegiendo a las personas íntegras: apoyo a quienes luchan en primera línea”, “Corrupción, conflicto y seguridad: romper el ciclo de la violencia” de “Integridad para las personas y la regeneración del planeta: enfrentar el robo de nuestro futuro”.

También “Liderando el camino: la integridad empresarial como motor del cambio global”, “Impulsando la acción juvenil: los líderes íntegros de hoy y de mañana”, “El futuro es hoy: innovación tecnológica y transformación ética”, y “Sesiones estratégicas: innovación, movimientos y coaliciones; el poder de la integridad en acción”.

Esta agenda, según un comunicado de prensa, no solo responde a las prioridades de la comunidad internacional, sino que también va en consonancia con los avances y desafíos de la agenda nacional anticorrupción, promoviendo un valioso intercambio de experiencias, enfoques y soluciones.

Sobre la conferencia

La XXII Conferencia Internacional Anticorrupción se celebrará del 1 al 4 de diciembre, en Bávaro, Punta Cana, y reunirá a más de 2,000 líderes provenientes de 140 países.

Las autoridades invitaron a la comunidad nacional e internacional a consultar las bases de la convocatoria y a formar parte activa de este importante foro, accediendo al siguiente enlace: https://iaccseries.org/dominican-republic-call-for-workshops/.