Osiris de León defiende que línea 2C del Metro va bien, con pequeños detalles por suelo arcilloso

Osiris de León, quien preside la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, informó que en la construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo se han encontrado falencias en el hormigón y el suelo de algunas estructuras.

Sin embargo, de León aseguró que la obra avanza con normalidad y que la situación ocurre debido a “que la mitad del suelo occidental de Santo Domingo es un terreno arcilloso”.

“Hasta ahora la obra va avanzando bien. Se han presentado algunos pequeños detalles entre el hormigón y el suelo, recordando que la mitad occidental de Santo Domingo es un terreno arcilloso, diferente a la mitad oriental que es roca caliza”, aseguró el geólogo.

De León agregó que es “normal que, en un proceso de vaciado en arcilla, quede arcilla adherida al área perimetral de ese hormigón”.

Además, reveló que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) solicitó la intervención de una firma internacional para que evalúe la nueva Línea 2C del Metro y realice un análisis bajo el peor escenario, como un terremoto o un huracán.

“Lo que dice el Codia es que hasta el momento no han recibido unos estudios y diseños que solicitó, es probable que eso esté en trámite, pero la comisión recomendó que el Estado haga algo que se ha hecho muchas veces en el pasado, que es pedirle a una firma internacional que te haga una evaluación de los aspectos estructurales sometiéndolas a un análisis bajo el peor escenario”, comentó.

Asimismo, recordó que el Estado suele reservarse un plazo para observar ciertas falencias y deducir si la estructura necesita algún tipo de intervención.

“El Estado siempre se reserva un plazo desde el momento de la entrega de la obra hasta la recepción formal final de la obra. En ese plazo, si el Estado entiende, vía el Ministerio de Obras Públicas, vía la comisión o vía una auditoría externa, que algo amerita una intervención, pues se hace una intervención”, aseveró.

La nueva línea 2c

Con una extensión de 7.3 kilómetros y cinco estaciones, la Línea 2C del Metro Santo Domingo iniciará operaciones el 24 de febrero del presente año, conforme al presidente de la República, Luis Abinader.

Las estaciones de este nuevo tramo son las siguientes: Pedro Martínez, en el kilómetro 9 y medio; Franklin Mieses Burgos, en la autopista Duarte esquina avenida Monumental; 27 de Febrero, en el kilómetro 13; Freddy Gatón Arce, en el kilómetro 14; y Pablo Adón Guzmán, en la entrada de Los Alcarrizos.