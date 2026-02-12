Abinader inaugura obras en la región Sur

El presidente Luis Abinader inauguró este miércoles un conjunto de obras en Azua y San Juan de la Maguana, que incluyen centros educativos, puentes, ampliación de acueducto y otras obras de agua potable.

El jefe de Estado también inauguró el Festival del Tomate en Azua y participó en la juramentación de la directiva del Clúster del Tomate y en la apertura de la tienda La Sirena en San Juan.

En Las Yayas de Azua el presidente Abinader inauguró el puente sobre el río Viajama, que permitirá a más de cinco mil personas transitar de manera segura e impactará positivamente el desarrollo agrícola y comercial.

Con una longitud de 72 metros y amplitud promedio de 7.15 metros, la vía favorece comunidades como Vietnam, Las Tunitas, La Ceiba, Barrio Blanco, Las Yayas Abajo, México, Viajama, Padre Las Casas, en entre otras.

Este puente significó también la construcción de aceras, contenes y obras de drenaje, señalización horizontal y vertical, colocación de asfalto, muros de gaviones de protección de taludes, ampliación de la sección transversal, movimiento de tierra y riego de imprimación.

El mandatario encabezó además la inauguración del Liceo Juan Bautista Díaz Marte y el Centro Educativo Dominicana Pérez Estepan de Martínez, una obra que beneficiará a más de 1,800 estudiantes del municipio Pueblo Viejo y del distrito municipal Las Clavellinas.

Ampliación acueducto

Abinader inauguró también la ampliación del acueducto de Azua, el equipamiento del nuevo campo de pozos de este sistema y la rehabilitación de la planta potabilizadora del acueducto de Sabana Yegua. que impactarán a más de 100 mil personas.

Sostuvo que continuarán así en todo el país para solucionar los problemas de agua y del alcantarillado sanitario.

“En 16 años (2004-2020) no se aprobó nada de agua para el Gran Santo Domingo. Nosotros ya hemos integrado dos metros cúbicos de agua con el acueducto Barrera de Salinidad y en unos días vamos a introducir dos metros cúbicos de agua más”, puntualizó el jefe de Estado.

Abinader agregó además que en las próximas dos semanas, previo al 27 de febrero, se inaugurarán obras de agua potable en Villa Altagracia, Sánchez Ramírez, Navarrete y Monción, continuando posteriormente en Ocoa y muchos otros municipios del país, hasta llegar a final de año.

“Nosotros no solamente hacemos, sino que planificamos para el futuro para no encontrar lo que encontramos nosotros, que no había ningún plan para mejorar el agua, que es salud, en el Gran Santo Domingo”, continuó el mandatario.

Festival del Tomate

El presidente Abinader encabezó el lanzamiento de la cuarta edición del Festival del Tomate Azua 2026, y participó en la juramentación de la directiva del Clúster del Tomate de la República Dominicana (Festitomate), iniciativa orientada a fortalecer la cadena productiva del tomate y consolidar el desarrollo agroindustrial del país.

Durante el acto, el presidente Abinader resaltó la importancia del Clúster del Tomate, que fortalece la producción y comercialización de este rubro en la provincia.

El gobernante destacó que Azua es líder en la producción nacional de tomate y que la región cuenta con agroindustrias capaces de garantizar mercados inmediatos para los productores, asegurando competitividad y crecimiento sostenible del sector.

El mandatario recibió de parte de la directiva del Clúster del Tomate de la República Dominicana una placa de reconocimiento, así como el escudo de la provincia de Azua, en honor a su respaldo al fortalecimiento del sector agroindustrial y su apoyo a los productores nacionales.

El Clúster del Tomate tiene como objetivo articular a productores, procesadores, comercializadores y aliados estratégicos, elevar la competitividad del sector, promover buenas prácticas agrícolas y garantizar mayor valor agregado a la producción nacional.

Visita tienda en San Juan

El presidente Abinader visitó ayer la tienda La Sirena de San Juan de la Maguana, construida con una inversión de RD$740 millones y que genera 106 empleos formales, donde destacó que la apertura de este nuevo establecimiento constituye un impulso significativo para la economía del Sur, al promover la generación de empleos, fortalecer la competencia y contribuir a mejores precios para los consumidores.

Dijo que el establecimiento se integra al proceso de relanzamiento que vive la provincia de San Juan, junto a iniciativas para fortalecer el turismo y el desarrollo agrícola mediante la diversificación productiva, lo que permitirá ampliar las oportunidades económicas.