Abinader desarrollará agenda internacional en marzo con cumbres y reuniones con Trump, Kast y Macron

El mandatario también participará el próximo 7 de marzo en la cumbre presidencial convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Redacción Listín Diario

El presidente Luis Abinader agotará una agenda internacional en el mes de marzo que incluye tres reuniones con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Chile, José Antonio Kast; y de Francia, Emmanuel Macron, de acuerdo con la Dirección de Prensa del mandatario.

El mandatario también participará el próximo 7 de marzo en la cumbre presidencial convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se celebrará en Miami, escenario que reunirá a líderes para abordar temas de interés común en el ámbito regional e internacional.

Posteriormente, Abinader viajará a Chile para asistir a los actos oficiales de transmisión de mando, programados del 10 al 12 de marzo. 

En el marco de esta visita, el jefe de Estado dominicano tiene agendada una reunión bilateral con el nuevo presidente chileno, José Antonio Kast.

Esta agenda internacional continuará los días 24 y 25 de marzo en Francia, donde sostendrá un encuentro con Macron y participará en una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

