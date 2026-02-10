Gobierno anuncia regulación nacional para el uso de patinetas eléctricas

Ante la creciente cifra de accidentes de tránsito protagonizados por menores en vehículos de movilidad ligera, el Gobierno anunció que regulará formalmente el uso de patinetas eléctricas en todo el territorio nacional.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que esta semana los organismos de seguridad se reunirán para discutir el mecanismo de reglamentación.

“Estamos prestos para establecer los lineamientos necesarios para salvar las vidas de estas personas”, declaró Raful en el Palacio Nacional, tras participar en la reunión semanal del Plan de Seguridad Ciudadana.

Esta reacción gubernamental se suma a las medidas preventivas tomadas de forma individual por la Alcaldía de San Francisco de Macorís, donde el alcalde Alex Díaz ha instruido a la Policía Nacional para retirar estos aparatos de las calles, calificándolos como un “dolor de cabeza” para la sociedad.

El anuncio oficial se produce días después de que el editorial de Listín Diario, del pasado 5 de febrero, subrayara la urgencia de un régimen legal.

El director del rotativo, Miguel Franjul, sugirió que es impostergable prohibir que menores de edad operen estos equipos en vías públicas y propuso el uso obligatorio de cascos.

Franjul también instó al Poder Ejecutivo a adecuar la infraestructura urbana con ciclovías y espacios exclusivos para la movilidad ligera, sugiriendo que, mientras tanto, el uso de estos dispositivos se restrinja a parques y áreas recreativas para evitar riesgos innecesarios en las vías congestionadas.

En otro orden, la ministra Raful encabezó una rueda de prensa en el Palacio de la Policía Nacional para informar sobre los avances en seguridad.

Dío Astacio ordena operativos contra uso irregular de patinetas eléctricas en SDE Lea también

Destacó que la tasa acumulada de homicidios mantiene una reducción sostenida, situándose actualmente en 7.47 por cada 100 mil habitantes, una mejora significativa frente al 7.8 de 2025 y el 12.03 registrado en 2024.

De igual forma, las denuncias por robos han experimentado un descenso notable. Según las estadísticas oficiales, se han registrado 6,838 casos, lo que representa una disminución de 2,375 denuncias en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Proteccion a la mujer

Finalmente, la titular de Interior y Policía reveló el fortalecimiento de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) con la incorporación de 25 nuevos agentes.

Asimismo, anunció que a partir del próximo mes se implementará el proyecto “Puntos Vida”, el cual contará con una ficha técnica de evaluación de riesgo disponible en centros públicos y privados para detectar casos de vulnerabilidad.

El impacto de la regulación de las patinetas y motocicletas eléctricas constituye un reordenamiento del espacio público y la seguridad nacional.

El impacto más inmediato será la disminución de accidentes graves que involucran a menores de edad. Al restringir el uso de estos dispositivos en vías de alto tráfico.

También se espera un impacto positivo en la paz ciudadana al retirar estos vehículos de las aceras, devolviendo el espacio al peatón. La medida generará una demanda real para que el Gobierno acelere la creación de ciclo