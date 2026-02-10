¿Si pierde el PRM, el partido que gane lo va a dejar en su puesto? pregunta diputado a funcionarios

En los últimos días, las publicaciones del diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jorge Frías, han estado en la palestra pública debido a las advertencias y a los llamados de atención que ha dirigido a los miembros de la agrupación política.

En un nuevo mensaje, publicado en su cuenta de X, el legislador realizó una pregunta a los integrantes del partido sobre su estado dentro de la institución si no logran ganar las elecciones de 2028.

“Para dar por cerrado por mi parte el famoso twitter, quiero dejar en la mesa de los disparates una pregunta ¿Qué miembro del PRM nombrado en la administración pública después del 2020, si perdemos las elecciones, el partido que gane lo va a dejar en su puesto?”, redactó en X.

En ese sentido, el 8 de febrero, Frías criticó a los integrantes de la agrupación política que brindaban informaciones a medios de comunicación por supuestos descuentos monetarios realizados en sus sueldos para costear movimientos de la facción.

Además, un día después, colocó el siguiente refrán: “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, acompañado de un “dar informaciones es un derecho del periodismo, el deber de un militante político es cuidar el partido que lo lleva a una posición pública, yo amo a mi PRM y expreso ese amor a mi manera”.

Las declaraciones del diputado se produjeron a raíz de una serie de reportajes presentados en el programa de la periodista de Nuria Piera, “N Investiga”, donde denuncian supuestos cobros realizados a empleados del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) para un movimiento político.

No fueron bien recibidas

Sin embargo, los mensajes efectuados por Frías no fueron bien recibidos por Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental, y Deligne Ascención, secretario nacional de organización del PRM.

Ascención catalogó las palabras de Frías como “inapropiadas” y aseguró “estar en desacuerdo” con los mensajes.

Por otro lado, Ortiz Bosch reveló que las publicaciones no fueron oportunas y mostró su descontento.

“Lo que me ha preocupado un poco es una opinión de un reconocido diputado de la parte Este, nosotros tenemos una ley de transparencia, que invita a denunciar, a explicar, cada ciudadano tiene la obligación, sobre todo si es empleado público de comunicar cualquier irregularidad para corregir”, aseveró.