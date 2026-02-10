Abinader: Todo cambio comienza con una idea

El presidente Luis Abinader encabezó el acto clausura y premiación del Concurso Nacional República de Ideas, en dónde los ganadores recibirán más de 120 mil dólares para materializar los proyectos galardonados.

Durante las palabras principales del acto, el mandatario indicó que todo cambio inicia simplemente con "una idea".

"Porque todo cambio verdadero comienza así: con una idea. Una idea es ese instante frágil y poderoso en el que algo que no existía empieza a existir. Es el momento en que alguien se atreve a mirar la realidad y pensar que puede ser distinta, mejor, más justa", manifestó el mandatario.

El mismo indicó que la gran mayoría de las protestas fueron presentadas desde distintos barrios y provincias, buscando ofrecer soluciones para mejorar su entorno.

"Aquí no hay ideas importadas ni soluciones ajenas a nuestra realidad. Las ideas que hoy celebramos nacen desde los barrios y las provincias, desde quienes conocen los desafíos porque los viven todos los días", reseñó Abinader.

Los ganadores

Unas 558 ideas presentadas en todo el país y la diáspora, dentro de las cuales fueron seleccionadas 50 finalistas y seis de esas propuestas resultaron premiadas durante la premiación escenificada este miércoles.

En la categoría de idea conceptual, el primer lugar fue para Plaxa Dominicana: Producción de ácido láctico a parti de residuos orgánicos para la transición hacia plásticos biodegradables; mientas que el segundo fue para Kimaya Consulting.

Los miembros del equipo de Kiimaya son tres jóvenes no videntes de Santiago, quienes buscan facilitar la inclusión social y laborar de personas con discapacidad.

El primer lugar de la categoría idea probada fue para Trace On, con un sistema de bioempaques inteligentes con biosensores integrados contra adulteración y degradación de alimentos; el segundo escalón fue para Ruta Inclusiva RD 2036.

En la categoría Producto/ servicio existente, el primer lugar fue para Adulam Inspires: Inspirando mentes, creando futuros, quienes se llevaron la mención del público; mientras que Planix se alzó con la segunda plaza.

Los primeros lugares de cada categoría se alzaron con el premio metálico de 25,000 dólares; mientras que las segundas plazas se llevaron 15,000 dólares.

La mención del público se llevó otros US$ 2,500.

República de Ideas es un concurso nacional que invita a la ciudadanía a imaginar el futuro de la República Dominicana hacia 2036, proponiendo soluciones para el crecimiento del país.

"República de Ideas es un movimiento nacional por la innovación y la participación. Una demostración clara de que cuando se invita a la ciudadanía a ser parte de la conversación, la respuesta llega con ideas, propuestas y soluciones concretas para el desarrollo del país", manifestó Peter Prazmowski, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC).