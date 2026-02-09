Funcionarios completan a último momento declaraciones juradas

A horas de vencer el plazo establecido en la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio, funcionarios presentaron sus bienes ante la Cámara de Cuentas.

De acuerdo al artículo 5 de la Ley, los funcionarios públicos tienen que presentar, “dentro de los treinta (30) días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes” que constituyen su patrimonio y el de su cónyuge.

De acuerdo a documentos enviados a este diario, Gloria Reyes, quien fue juramentada como ministra de la Mujer, el pasado ocho de enero, depositó su declaración jurada de bienes el pasado viernes a las 4:37 de la tarde, cuyo plazo vencía el pasado sábado.

El documento de la ministra de la Mujer indicó que la declaración jurada con sus soportes “estará en una etapa de evaluación para comprobar su veracidad”.

El viernes, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, también presentó su declaración jurada, con la firma y sello de la Cámara de Cuentas de que los documentos fueron recibidos ese día, a las 2:39 de la tarde.

Sanz Lovatón, de acuerdo a los 30 días que establece la ley, debía presentar antes de este domingo.

Ante esto el exdirector de del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, también envió una foto a este medio resaltando que la entrega de sus documentos se realizó el pasado viernes, a las 3:40 de la tarde.

Igualmente entregó el titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia Sangiovanni, quien aseguró que había depositado la documentación requerida el pasado miércoles 4 de febrero, a las 4:48 de la tarde.

Asimismo, el exdirector de la DGII, Luis Valdez, indicó que ya había depositado su declaración jurada, mostrando como evidencia una fotografía de la recepción del referido documento, con fecha del pasado viernes, entregado a la 1:36 de la tarde.

A pesar de los funcionarios que enviaron a Listín Diario imágenes de las certificaciones, en el portal “Ojo Público” de la Cámara de Cuentas, solo aparecen las declaraciones juradas de Urrutia Sangiovanni, y del consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, quien fue juramentado el 6 de enero de este año.

La encargada de Comunicaciones de esa entidad, Siledis Aquino, informó que la solicitud debe hacerse a través de la Ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, que tiene como plazo mínimo 15 días laborables para la entrega de lo solicitado.

Además de presentar una declaración jurada al inicio de una función pública, el artículo 6 de la Ley 311-14, establece que dentro del plazo máximo de 30 días de haber cesado en el cargo, los funcionarios públicos tienen que presentar una declaración de patrimonio final.

Los funcionarios que deben presentarlas son: Tony Peña Guaba, quien estuvo al frente del Gabinete de Políticas Sociales; Limber Cruz, exministro de Agricultura; Carlos Bonilla, exministro de Viviendas y Edificaciones; Luis Valdez, exdirector de Impuestos Internos, y actual vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas; Mario Lama, exdirector del Servicio Nacional de Salud y Rafael Feliz, exrector del ITLA.