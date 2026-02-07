RD exhorta a Haití a mantener cohesión política y respaldo al primer ministro Fils-Aimé

República Dominicana exhortó este sábado a Haití a preservar la cohesión institucional y a mantener el respaldo al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, quien asumió el poder luego de que el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) finalizara.

El CTP entregó hoy el poder al primer ministro Fils-Aimé sin cumplir sus planes de cambio presidencial ni frenar la violencia de las pandillas. Gobernó durante casi dos años.

“El gobierno dominicano, ante la coyuntura política que atraviesa Haití, exhorta al liderazgo político haitiano a preservar la cohesión institucional y a mantener el respaldo al gobierno encabezado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, a partir de este 7 de febrero”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) en un comunicado.

Fils-Aimé es respaldado por Estados Unidos.

El CTP tenía como misión celebrar elecciones para que el pueblo haitiano eligiera a un presidente democráticamente. Sin embargo, ante la falta de comicios y el tenso clima de inseguridad, el país ha quedado atrapado en una especie de agujero negro institucional.

“En un momento particularmente delicado, la comunidad internacional comprometida con los esfuerzos de estabilización requiere señales claras de consenso y responsabilidad por parte del liderazgo haitiano”, indicó el gobierno dominicano.

Subrayó que el pueblo haitiano espera un gobierno capaz de responder a sus necesidades más básicas y de encauzar el país —el más pobre de las Américas — hacia la normalidad institucional.

Recordó que en los próximos meses se desplegara y entrara en operación la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), junto con otros componentes del esfuerzo multilateral orientado a apoyar la estabilización de Haití, la celebración de elecciones y el fortalecimiento institucional.

El objetivo: poner fin a la violencia desatada por bandas criminales “que han usurpado el control en amplias zonas del territorio haitiano”, indicó.

“El gobierno dominicano reconoce los avances iniciales registrados en materia de seguridad por la fuerza de tarea establecida por el primer ministro Fils-Aimé”, informó.

Además “reitera que cualquier paso que contribuya a restablecer la autoridad del Estado haitiano resulta esencial para el éxito de los esfuerzos en curso”.