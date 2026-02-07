Gloria Reyes, Sanz Lovatón y Mario Lama informan que presentaron declaración jurada

Los ministros Gloria Reyes y Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, enviaron a LISTÍN DIARIO certificaciones de la Cámara de Cuentas que afirman que depositaron los documentos necesarios para actualizar sus declaraciones juradas de patrimonio.

La aclaración se realizó tras una publicación de este medio que indicó que a los funcionarios juramentos entre el 6 y el 10 de enero se les agota el plazo para presentar la documentación, de acuerdo a lo que establece el artículo 5, de la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

El documento de la ministra de la Mujer indicó que la declaración jurada con sus soportes “estará en una etapa de evaluación para comprobar su veracidad”. La misma fue recibida el pasado viernes a las 4:37 de la tarde.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes también presentó su declaración jurada, con la firma y sello de la Cámara de Cuentas de que los documentos fueron recibidos ese día, a las 2:39 de la tarde.

Reyes tenía un plazo hasta este sábado, mientras que Sanz Lovatón de acuerdo a los 30 días que establece la ley, debía presentar antes de este domingo.

La ministra de la Mujer fue juramentada el pasado 8 de enero y Sanz Lovatón el día 9 del mismo mes.

Los salientes

La ley sobre declaración jurada de patrimonio también establece que los funcionarios que salieron de los cargos deben actualizar ante la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio.

Ante esto el exdirector de del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, también envió una foto a este medio resaltando que la entrega de sus documentos se realizó el pasado viernes, a las 3:40 de la tarde.