Aduanas refuerza vigilancia en AILA debido al tráfico irregular de mercancías

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, informó que la institución ha intensificado la vigilancia y las medidas de control en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), ante la detección de un tránsito irregular de mercancías de carácter comercial que estaban ingresando al país de manera indebida, evadiendo el pago de impuestos aduanales.

Arroyo explicó que, como resultado de los operativos reforzados, el personal de la Dirección General de Aduanas (DGA) destacado en la terminal aérea ha identificado múltiples casos de pasajeros que intentan introducir en su equipaje cantidades excesivas de mercancías con fines claramente comerciales, presentándolas como efectos personales para evitar el pago de aranceles correspondientes.

En ese sentido, el funcionario precisó que ordenó la aplicación de mayores controles de seguridad y supervisión, especialmente dirigidos a pasajeros con perfiles previamente identificados como sospechosos de incurrir en este tipo de prácticas.

Aclaró, sin embargo, que estas medidas no afectan a los viajeros regulares que llegan al país para visitar a sus familiares o traer regalos y obsequios de uso personal.

“El objetivo no es molestar al pasajero común ni entorpecer el flujo normal de viajeros, sino garantizar que se cumpla la ley y que quienes traen mercancías para fines comerciales paguen los impuestos que corresponden”, subrayó Arroyo.

El director de Aduanas explicó que el personal en la terminal aérea trabaja de manera permanente en la detección de contrabando, invitando a los pasajeros a pasar su equipaje de una manera aleatoria, por las máquinas de rayos X instaladas en las áreas de Aduanas, con el fin de establecer si transportan artículos de naturaleza comercial.

En los casos en que se detecta este tipo de mercancía, el supervisor de servicio ordena el traslado del equipaje al área de verificación para la evaluación de aduana correspondiente y el pago de los impuestos establecidos por la ley.

Arroyo citó ejemplos concretos de estas prácticas irregulares, al señalar que se han registrado casos en los que a una sola persona se le han retenido entre 15 y 20 frascos de perfumes de alto costo, lo que evidencia un propósito comercial. “A esas personas se les aplica la ley y deben pagar los impuestos para poder retirar la mercancía de Aduanas”, puntualizó.

Asimismo, el funcionario se refirió a las quejas que con frecuencia circulan en redes sociales y algunos medios digitales, asegurando que en la mayoría de los casos provienen de personas que han sido obligadas a pagar impuestos por mercancías comerciales que intentaban introducir al país de manera irregular.

“Esas denuncias no dicen que el problema surge por tratar de evadir impuestos. No es que los aduaneros les estén quitando sus pertenencias, es que se les está exigiendo cumplir con la ley, y como todos saben, a nadie le gusta pagar impuestos”, enfatizó Arroyo, entrevistado vía telefónica.