Presidente Abinader regresó esta tarde al país

El presidente de la República, Luis Abinader, regresó la tarde de este viernes al país, tras haber agotado una agenda de trabajo en Emiratos Árabes Unidos.

La información fue dada por el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Felix Reyna, quien aseguró que tras arribar en el territorio nacional, el mandatario comenzó a despachar asuntos de Estado desde Palacio Nacional.

“El presidente Luis Abinader, regresó esta tarde al país Luego de una exitosa jornada de trabajo en Emiratos Árabes Unidos, y lograr resultados altamente provechosos para nuestra nación. De inmediato el gobernante comenzó a despachar asuntos de Estado desde Palacio Nacional”, comunicó Reyna en su cuenta de X.

Durante su jornada en Emiratos Árabes Unidos, Abinader sostuvo una audiencia con el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed.

Según informó Presidencia, el jefe del Estado logró, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos, distintos acuerdos de cooperación e inversiones que potenciarán la economía e impactarán positivamente en el capital humano de la juventud dominicana.

También llevó a cabo reuniones bilaterales con los presidentes de Ecuador y Paraguay, con quienes acordó ampliar las relaciones comerciales en turismo y en el sector agropecuario, así como fortalecer a la República Dominicana como hub logístico de la región.

Asimismo se reunió con inversionistas de DP World interesados en expandir su presencia en el país.