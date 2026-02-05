EAU y Dominicana acuerdan realizar diálogo regional de Cumbre Mundial de Gobiernos a finales de 2026

Emiratos Arabes Unidos y República Dominicana firmaron una carta de intención para realizar un Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina en el país caribeño a finales de 2026.

El acuerdo se llevó a cabo como parte del cierre World Governments Summit (WGS) en Dubái, donde ha participado el presidente Luis Abinader.

“Este nuevo encuentro regional marca el regreso del World Governments Summit con una agenda ampliada y mayor alcance, orientada a profundizar la integración entre América Latina y Medio Oriente”, explicó la Presidencia dominicana.

También busca “promover la inversión proveniente de los Emiratos Árabes Unidos y fortalecer el diálogo entre autoridades de alto nivel de gobierno, el sector privado y tomadores de decisiones internacionales”.

La carta fue firmada por H.E. Mohammad Abdullah Al Gergawi, ministro de Cabinet Affairs y Chairman of the World Governments Summit Organization, y por el ministro de la Vivienda, Víctor -Ito- Bisonó.

En el acuerdo estuvieron presentes Su Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante del Emirato de Dubái y el presidente Abinader.

Según Presidencia, ambos expresaron la intención de celebrar en el país un Diálogo Regional Anual para América Latina – World Governments Summit 2026.

“Esta iniciativa se enmarca en la visión del presidente Abinader, orientada a posicionar a la República Dominicana como un hub regional de diálogo, inversión y cooperación internacional, aprovechando su estabilidad institucional, su apertura económica y su ubicación estratégica en el hemisferio”, dijo Presidencia.

El Summit América Latina – World Governments Summit 2026 buscará consolidar al país como un puente entre Medio Oriente y América Latina, reuniendo a líderes gubernamentales, empresarios, inversionistas, organismos internacionales y expertos globales.

Tendrá como objetivo fomentar la cooperación estratégica entre ambas regiones, impulsar flujos de inversión desde los Emiratos Árabes Unidos hacia América Latina, intercambiar mejores prácticas de políticas públicas, y debatir los grandes desafíos y oportunidades del desarrollo, la gobernanza y la economía global.

República Dominicana marcó un precedente histórico en 2025, al acoger el primer diálogo regional del World Governments Summit realizado fuera de los Emiratos Árabes Unidos, convirtiéndose en el primer país anfitrión en América Latina de una iniciativa de esta naturaleza.

En ese contexto, el World Governments Summit firmó en 2025 un Memorando de Entendimiento con el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), estableciendo un marco de cooperación institucional para el desarrollo de iniciativas de diálogo, análisis de políticas públicas y vinculación internacional.

Bajo este Memorando de Entendimiento, el Diálogo Regional del World Governments Summit en República Dominicana se estaría realizando en coordinación con el CAPP, fortaleciendo el componente técnico, académico y de políticas públicas del encuentro.