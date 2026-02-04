Medio Ambiente lanza “Gabinete Ozama” para la recuperación de ríos de la capital

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales lanzó oficialmente el Gabinete Ozama, la entidad interinstitucional designada por el presidente Luis Abinader para impulsar la recuperación integral de los ríos Ozama e Isabela de la capital.

Explicó que ambos ríos serán sometidos a la ejecución coordinada de acciones de saneamiento, control de fuentes contaminantes, valorización de residuos y restauración ecológica, a fin de garantizar su conservación y aprovechamiento sostenible para el bienestar ambiental y social del Gran Santo Domingo.

La actividad, que fue organizada a través del Viceministerio de Suelos y Aguas, contó con la participación de un gran número de entidades públicas y privadas, además de organizaciones no gubernamentales.

Un comunicado de prensa indica que, entre los objetivos específicos del Gabinete, estarán reducir la carga de desechos sólidos flotantes mediante la instalación de barreras y evaluar los residuos orgánicos con la puesta en funcionamiento de una planta de compostaje en la comunidad de Domingo Savio, así como controlar y fiscalizar los vertimientos industriales en ambos ríos e intervenir cañadas críticas que aportan contaminantes a estos.

Además, se procura eliminar embarcaciones hundidas en el Ozama que afectan la navegabilidad y salud de sus ecosistemas, instalar infraestructura para el tratamiento de líquidos contaminantes (lixiviados) en Duquesa y controlar los principales focos de generación de desechos sólidos en las zonas de influencia.

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, expresó que esta iniciativa marca el primer paso para avanzar bajo unos lineamientos básicos y permitirá trabajar de manera más organizada y desarrollar la operatividad del Gabinete.

También explicó que el proyecto está conectado con la intervención en Duquesa.

Sobre el proyecto

El alcance del proyecto incluye diseño, ejecución y seguimiento de ocho componentes claves que abarcan infraestructura ambiental, gestión de residuos, control de fuentes contaminantes, restauración física y acuerdos interinstitucionales.

El área geográfica incluye las zonas de influencia directa de ambos ríos, especialmente en los sectores Domingo Savio, Pantoja, La Isabela, Dique del Ozama y Duquesa.

En el levantamiento realizado por Medio Ambiente, se determinó el número de cañadas que vierten a los ríos Ozama e Isabela. En el Gran Santo Domingo existen 99 cañadas que requieren intervención. En la primera fase se contemplan seis cañadas prioritarias del Isabela, entre ellas, Arroyo Hondo, Arroyo Manzano, Villa Linda, Duquesa 1, Duquesa 2 y Duquesa 3.

La mesa de trabajo está conformada, además de Medio Ambiente, por varias organizaciones, entre ellas el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fundación Tropigás, Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Fundación Propagás, Fundación Clean RD, Una Vaina Verde, Parley RD, Centro de Innovación Atabey y DO Sostenible, la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios Entornos del Ministerio de la Presidencia (URBE) y la Armada Dominicana.

En el Gabinete también participan el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo; y el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos.

El río Ozama nace en la loma Siete Cabezas (o Siete Picos), en la Sierra Yamasá, en Monte Plata, y debido a su profundidad es considerado el cuarto río más importante del país. Abarca 2.686 Km2 y recorre 148 kilómetros hasta desembocar en el mar Caribe.

Mientras el Isabela, un afluente clave del río Ozama, transita unos 69 kilómetros de longitud. Su intervención es una responsabilidad ambiental y una oportunidad para recuperar recursos hídricos vitales para el país. El proyecto establece las bases para su saneamiento con enfoque sostenible, interinstitucional y social.