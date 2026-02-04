Edesur afirma incendio en edificio del 911 se originó por "problema eléctrico interno"

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) afirmó que el incendio registrado en el área de despacho del edificio de la sede principal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 no guarda relación con fallas en el circuito externo que suministra electricidad a esa entidad estatal.

La empresa distribuidora aseguró que el origen del incidente corresponde a problemas en los conductores eléctricos que alimentan el área de despacho, los cuales forman parte del sistema eléctrico interno del edificio, tal como ha sido establecido por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Edesur informó que, tan pronto recibió la solicitud de apoyo por parte del Cuerpo de Bomberos, actuó de manera inmediata para colaborar con la solución del problema presentado en las instalaciones del 911.