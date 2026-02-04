Abinader dice que RD se consolida como una de las economías más dinámicas de la región

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que el país se consolida como una de las economías más dinámicas de la región, con crecimiento sostenido y estabilidad institucional.

El mandatario dijo estas palabras en su intervención en el “Panel Presidencial de Alto Nivel: Nuevo Capítulo de América Latina: ¿Qué sigue?”, realizado en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit) en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Al compartir escenario con los presidentes de la República del Paraguay, Santiago Peña, y de la República del Ecuador, Daniel Noboa, el mandatario destacó que República Dominicana avanza con miras a duplicar el tamaño de su economía hacia el 2036, impulsando la inversión, la logística, la innovación y los sectores tecnológicos.

“El récord de inversión extranjera directa alcanzado refleja la confianza en nuestras instituciones, en la estabilidad política y en la previsibilidad de nuestras políticas públicas”, señaló el jefe de Estado.

Además, Abinader sostuvo que la gobernanza democrática y la confianza institucional constituyen pilares esenciales para el desarrollo sostenible.

“Siempre hemos estado comprometidos con la defensa de la democracia. No nos gusta la intervención; a nadie le gusta. Pero también entendemos que, en un mundo interconectado, la cooperación es indispensable”, expresó.

Al referirse a la seguridad regional, el presidente señaló que el combate al crimen organizado requiere alianzas y confianza entre los Estados. “No se puede luchar contra el crimen organizado ni el narcotráfico de manera aislada. La cooperación internacional ha sido clave para mejorar la seguridad en la República Dominicana”, expresó.

Abinader indicó que los resultados en materia de seguridad han fortalecido la confianza ciudadana y la credibilidad institucional del país. “Hoy la República Dominicana es uno de los países más seguros de la región, y eso es resultado del trabajo conjunto y del fortalecimiento de nuestras instituciones”, sostuvo.

Destacó que la confianza institucional también ha sido determinante para atraer inversión y generar crecimiento sostenido.

Subrayó que el desarrollo económico ha estado acompañado de una visión de largo plazo. “Hemos trazado una hoja de ruta clara hacia 2036, con el objetivo de duplicar nuestra economía y seguir elevando la calidad de vida de nuestra gente”.

El gobernante dominicano explicó que la diversificación productiva del país responde a una estrategia deliberada de desarrollo inclusivo. “Nuestra economía no depende de un solo sector. Turismo, zonas francas, agricultura y logística crecen de manera complementaria, fortaleciendo la resiliencia del país”.

Finalmente, reiteró el compromiso de la República Dominicana con el multilateralismo y la cooperación global basada en resultados. “Creemos en un multilateralismo que funcione, que produzca soluciones concretas y que beneficie tanto a los países grandes como a los medianos”.

Durante el panel, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, subrayó la importancia de defender la democracia frente a regímenes autoritarios y de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar amenazas comunes como el crimen organizado.

Peña afirmó que la relación con los Estados Unidos debe entenderse como una asociación entre países soberanos.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfatizó que la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen transnacional requiere cooperación bilateral y multilateral efectiva, especialmente en la región del Caribe.

Noboa valoró los resultados alcanzados por países que han fortalecido alianzas estratégicas y cooperación en materia de seguridad.