Luis Abinader llegó a Dubai para participar en la Cumbre Mundial de Gobierno 2026

El presidente Luis Abinader, llegó a Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EUA), donde participará en la Cumbre Mundial de Gobierno 2026 (World Governments Summit – WGS), bajo el lema: “Dando forma al futuro de los gobiernos”.

La actividad que reúne los gobernantes, empresarios e inversionistas de distintos países está prevista para celebrarse desde el 3 hasta el 5 de febrero.

El mandatario fue recibido por Su Excelencia Huda Al Hashimi, ministra del Gobierno de los EAU y de Gabinete para Asuntos Estratégicos junto al embajador de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos, Renso Antonio Herrera Franco.

Además del presidente Abinader, el país dominicano estará representado por los ministros de Hacienda, Magin Diaz, de Administración Pública, Sigmund Freund y de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera Sued; la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro; la directora del Despacho Presidencial, Noelia Shephard Noelia Shephard y el director del Gabinete Presidencial, Eilyn Beltrán.

Durante la estadía, Abinader tiene en agenda reunirse con otros líderes mundiales para debatir temas relacionados con la prosperidad económica y las oportunidades emergentes, como también varios encuentros con presidentes suramericanos y representantes de la comunidad dominicana.

La Cumbre Mundial de Gobiernos es un evento anual de alto nivel, creado en el 2013, con el objetivo de reunir gobernantes, funcionarios, expertos y representantes de sector privado de distintos países. Desde sus inicios se ha consolidado como una plataforma clave para el intercambio de ideas y opiniones entre líderes y formuladores de políticas.

La Organización de la Cumbre Mundial busca crear soluciones a los desafíos globales venideros, con énfasis en futurismo, innovación, tecnología, gobernanza y cooperación internacional.