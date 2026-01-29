Rector de UCATEBA advierte precariedades que frenan acceso de jóvenes del Sur a la universidad

El rector de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), reverendo padre Marco Pérez Pérez, afirmó que muchos jóvenes de la región Sur de República Dominicana siguen sin poder acceder a la educación superior por falta de apoyo económico, pese al crecimiento y las inversiones que recibe esa zona.

Pérez Pérez dijo que la región es rica en recursos naturales y humanos, y que vive un momento de desarrollo por parte del Gobierno, pero aclaró que esa realidad convive con “muchísimas precariedades” que limitan las oportunidades de los jóvenes.

“Estamos en un contexto de una zona muy rica, que está recibiendo bastante impacto, inversiones y apoyo para su desarrollo de parte del Gobierno dominicano”, dijo el rector.

“Pero en medio de esa riqueza humana y de recursos naturales, de tantas posibilidades, también encontramos precariedades. Muchísimas precariedades, levitaciones, que impiden a nuestros jóvenes acceder a la educación superior, a la universidad, a través de una carrera profesional”, agregó.

El rector señaló que muchos estudiantes no logran ingresar o mantenerse en la universidad porque no cuentan con el respaldo financiero necesario para sostener sus estudios y cumplir sus proyectos de vida.

Eso, dijo, les impide sostener “sus proyectos, sus sueños y sus ideales”.

El rector habló durante la firma de un acuerdo para el financiamiento de 300 becas académicas en UCATEBA, que cubrirán estudios de técnico superior, licenciaturas y maestrías. Las becas serán dirigidas a jóvenes de las cuatro provincias del sur.

El acto tuvo lugar en el Palacio Nacional.

Pérez Pérez valoró el acuerdo y dijo: “Cuando hay decisiones de Estado, de instituciones, empresas, personas que hacen esta apuesta están dándole una gran oportunidad para que nuestros jóvenes sureños puedan encontrar el horizonte que buscan realizar el proyecto de vida que se han propuesto”.

Durante el acto, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, afirmó que el acuerdo responde a una “decisión de país” que apuesta por la educación como motor de transformación social y herramienta para reducir las desigualdades en el Sur.

Bautista indicó que esta iniciativa forma parte de la visión del presidente Luis Abinader de impulsar políticas públicas inclusivas, fortalecer las capacidades locales y promover la movilidad social en territorios históricamente rezagados, como la región Enriquillo.

Agregó que, con este acuerdo, el Gobierno garantiza los recursos para que jóvenes del sur puedan acceder a la educación superior y construir un futuro con más oportunidades.