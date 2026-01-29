Abinader recibe a los bicampeones antes de su viaje a México: “Confío en el Escogido”

El presidente Luis Abinader recibió este jueves al equipo Leones del Escogido en el Palacio Nacional, luego de coronarse bicampeones de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom).

Los Leones conquistaron su decimoctavo campeonato nacional el 27 de enero, tras vencer a los Toros del Este con marcador de una carrera por cero, en una Serie Final que se extendió a cinco juegos.

El Escogido logró el bicampeonato, algo que no conseguía desde las temporadas 2011-12 y 2012-13.

Además, con la obtención del trofeo, los escarlatas han logrado ganar seis títulos en los últimos 17 años. Eso significa que la escuadra roja es la que más ha ganado dentro de la liga en ese lapso de tiempo.

Abinader entregó la bandera nacional al equipo de los Leones, que este viernes viajará a Guadalajara, México, donde buscará retener el campeonato de la Serie del Caribe de Béisbol.

El torneo regional comenzará el 1 de febrero. El Escogido es el actual campeón del torneo.

“Confío en el Escogido. Ustedes representan al país, la bandera. Voy a estar atento y yo espero aquí (en el Palacio) recibirlos. Sigan haciendo el mismo deporte que hicieron aquí”, les dijo Abinader al equipo bicampeón.

El jefe del Estado, fanático de Las Águilas Cibaeñas, protagonizó un momento jocoso con el lanzador dominicano Jefry Yan, conocido popularmente como “La Sentencia”.

Yan se ha caracterizado por hacer gestos cuando poncha a un rival.

“A mí no me gustaba cuando jugaban contra Las Águilas. Yo espero que La Sentencia haga muchas muecas cuando ponga rivales", bromeó Abinader.

A petición de Abinader, el lanzador dominicano se paró de la silla y realizó uno de sus gestos más famosos dentro del terreno de juego: el lanzamiento de una granada.

“Ya usted sabe Sentencia, ponche mucho”, le exhortó Abinader entre risas.

La directiva de los Leones le entregó al mandatario una camiseta del equipo, de color rojo, con su nombre plasmado en la parte trasera y el número “01”.