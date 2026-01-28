Trabajos del Hospital Padre Billini avanzan en más de un 70%

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) informó que los trabajos de infraestructura del Hospital Padre Billini han avanzado en más de un 70%.

De acuerdo a un comunicado de prensa enviado por la institución, la obra presenta actualmente un avance físico aproximado del 72 %, de acuerdo con las evaluaciones técnicas realizadas en el lugar.

Durante la supervisión se constató que el proyecto ha presentado retrasos debido a que las ampliaciones necesarias no se encontraban dentro del alcance contractual original, es decir, el presupuesto requerido para su ejecución no estaba contemplado inicialmente.

A esto se suman las particularidades propias de la ubicación del hospital, como las conciliaciones con Patrimonio Cultural, las limitaciones de espacio y las condiciones del tipo de suelo, factores que han incidido en el ritmo de ejecución.

La información surge luego de que la pasada semana, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, informó que la obra en construcción del Hospital Docente Padre Billini estaba en manos del Mived y que el centro médico continúa prestando los servicios de salud.

Visita de nuevo ministro

El nuevo ministro, Víctor -Ito- Bisonó, realizó una visita de supervisión al Hospital Docente Padre Billini, con el objetivo de conocer de primera mano el estado real de la obra, evaluar su nivel de avance y establecer los próximos pasos para garantizar su culminación.

Durante el recorrido, el ministro Bisonó estuvo acompañado por el equipo técnico responsable del proyecto, con quienes revisó las distintas áreas intervenidas y sostuvo intercambios directos sobre el desarrollo de los trabajos.

El ministro explicó que esta primera visita forma parte de una agenda inmediata de seguimiento a proyectos prioritarios del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, especialmente aquellos de alto impacto social como el Hospital Docente Padre Billini, un centro de salud de gran relevancia nacional, con más de 100 años de servicio, ubicado en la Zona Colonial de Santo Domingo.

“En apenas doce días al frente del ministerio, entendíamos que era indispensable venir personalmente, ver la obra, conocer su situación real y escuchar a los técnicos para tomar las decisiones de lugar”, expresó Bisonó.

El ministro reiteró que el enfoque de su gestión será ofrecer información clara y responsable sobre el estado de las obras públicas, sin evasivas ni promesas improvisadas.

El ministro Bisonó informó que, tras esta primera visita de supervisión, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones se encuentra actualizando, junto al contratista, un nuevo cronograma de trabajo con fechas estimadas más precisas para la culminación de la obra, el cual será comunicado oportunamente con transparencia y responsabilidad.

Remodelación desde el 2018

La remodelación del hospital, ubicado en la calle Santomé de la Zona Colonial, inició en el año 2018; es decir, tiene ocho años en la etapa de remodelación con una inversión de 2,175 millones de pesos. La primera fase fue entregada en el año 2022.

Su diseño incluye áreas de consulta externa, farmacia, emergencia, banco de sangre, laboratorio, doce consultorios, unidad de tuberculosis, cuidados intensivos, patología, servicios generales y unidad de pie diabético.

El Hospital Padre Billini es una institución dependiente del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM) y éste a su vez del Servicio Nacional de Salud (SNS), tiene como órgano rector el Ministerio de Salud Pública (MSP),

Desde sus inicios, el Hospital Padre Billini se ha mantenido prestando atención en salud a la clase más vulnerable de la sociedad, con la finalidad de alcanzar niveles de interés óptimos para sus usuarios.