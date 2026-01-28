Raful sobre desaparición de niña Brianna: “La investigación no se ha cerrado”

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo este miércoles que la investigación en torno a la desaparición de la niña Brianna Genao González “no se ha cerrado”.

Brianna, de 3 años, desapareció el pasado 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de Barrero, en Puerto Plata, al norte de República Dominicana.

Desde entonces, las autoridades han desplegado un operativo de búsqueda que contó con la colaboración de técnico y unidades caninas del Buró Federal de Investigación (FBI).

“La investigación no se ha cerrado. Desde el primer día se dio asistencia. La familia notificó a las ocho de la noche a la Policía Nacional y se apersonó”, recordó Raful.

“Desde entonces, conjuntamente con el Ministerio Público, se ha estado en investigaciones, interrogatorios, y en todo lo que ustedes se puedan imaginar”, añadió.

La funcionaria habló del tema durante una entrevista televisada en el programa ‘Hoy Mismo Matinal’, que se transmite por Color Visión (Canal 9).

Preguntada por la supuesta golpiza por parte de policías a los tíos de Brianna, que habían revelado presuntas agresiones a la niña, Raful respondió: “No hay evidencias de eso”.

La ministra indicó que las autoridades disponen de un solo testimonio, que no especificó si era uno de los tíos.

Sin embargo, subrayó que “más que el testimonio, debemos también encontrar hallazgos y pruebas para vincular la responsabilidad penal de una persona”.

“No se puede actuar a la ligera. Por eso se sigue buscando”, afirmó. “El Ministerio Público no se ha detenido en la búsqueda. No vamos a descansar hasta encontrarla”, agregó.

Tráfico de órganos

La ministra Raful volvió a descartar que en el país existan redes dedicadas al tráfico de órganos.

“Como autoridades no tenemos constancia de que exista una mafia dedicada, organizada, al tráfico de órganos”, aseguró.

El pasado 19 de enero Raful también habló del tema y afirmó: “No tenemos constatado de que exista una red con herramientas que permita que este tipo de cosas ocurran en territorio nacional”.