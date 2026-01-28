Abinader felicita a nuevo presidente de Honduras: “Trabajaremos juntos para fortalecer la amistad”

El presidente Luis Abinader felicitó este miércoles al nuevo presidente de Honduras, el conservador Nasry Asfura, un día después de que asumiera la presidencia del país más violento y empobrecido de Centroamérica.

Asfura, aliado de su par estadounidense Donald Trump, fue juramentado presidente de Honduras el pasado martes 27 en una toma de posesión marcada por la ausencia de jefes de Estado y líderes de la región.

“Le envío un saludo fraterno y mis mejores deseos de éxito, con la convicción de que trabajaremos juntos para fortalecer la amistas, la cooperación y el bienestar de nuestros pueblos hermanos”, escribió Abinader en un cueto mensaje en X.

Asfura, de 67 años, prometió combatir “de frente” la inseguridad en Honduras y planteó reforzar la presencia policial en zonas conflictivas y aplicar un plan antiextorsión.

Honduras es azotado por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por Trump y con presencia además en Estados Unidos, El Salvador y Guatemala, según reportó la Agencia AFP.