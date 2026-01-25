Presidente Abinader llega a Dajabón con José Antonio Kast para recorrer el muro fronterizo

Con honores militares, el presidente, Luis Abinader, fue recibido en la Fortaleza Beller de Dajabón, junto al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, para supervisar los avances de la verja perimetral que construye el Gobierno dominicano en la frontera con Haití.

La presentación de los avances del muro fronterizo con Haití estará a cargo del ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, en tanto que, el gobierno ha defendido la construcción del muro fronterizo como parte de su política de control migratorio y seguridad nacional, especialmente ante la migración irregular desde Haití,

Kast se encuentra en la República Dominicana previo a ser juramentado como presidente de Chile, previsto para marzo.

Inauguraciones

Según la agenda presidencial, Abinader encabezará en Dajabón la inauguración del Hospital Ramón Matías Mella, así como también, el gobernante presidirá la inauguración del techado de cancha y seis aulas del nivel inicial en la Escuela Francisco Javier Ureña Canela.

En horas de la tarde, el presidente Abinader sostendrá un encuentro, y almuerzo con 300 jóvenes estudiantes de liceos, colegios y universidades, en el techado del Colegio La Altagracia.

Otras inauguraciones que encabezará el mandatario es la rehabilitación del canal La Vigía y del sistema de riego del río Masacre, nuevos laboratorios, talleres y cinco obras adicionales en el Instituto Loyola, y finalmente el remozamiento del polideportivo de Dajabón y mención de la inauguración de la cancha del Club de Buena Vista.