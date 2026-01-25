Abinader asegura que no habrá explotación minera en la Cordillera Septentrional

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que no habrá explotación minera en la Cordillera Septentrional, al asegurar que en esa zona no existe ningún contrato firmado para esos fines y que el Gobierno ha tomado medidas preventivas para aclarar la situación.

El mandatario explicó que se enteró de la presunta explotación a través de informaciones publicadas en la prensa, lo que motivó una reacción inmediata del Poder Ejecutivo.

“Me enteré de esta situación por la prensa y de inmediato tomé medidas”, expresó Abinader.

Indicó que instruyó al ministro de Energía y Minas, Joel Adrián Santos Echevarría, para que ofreciera una rueda de prensa el próximo lunes, en la que se explicará con detalles que no existe autorización ni contrato alguno para la explotación minera en la referida zona.

“Ahí no va a haber tal explotación, como tampoco hay nada firmado en términos de explotación”, reiteró.

Abinader hizo referencia a que tanto en Chile como en la República Dominicana existen estudios sobre minerales raros, incluyendo iniciativas incipientes en el sur del país, pero aclaró que estas no implican explotación sin los debidos procesos legales, ambientales y de consulta social.

Asimismo, mencionó que tuvo conocimiento del tema a raíz de las denuncias públicas realizadas por el sacerdote y activista social conocido como el padre Niño, a quien calificó como un luchador social valioso.

En otro orden, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, destacó este sábado el desarrollo económico, el crecimiento sostenido y los niveles de seguridad de la República Dominicana, al iniciar una visita oficial al país que incluye actividades en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Kast arribó acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y fue recibido por funcionarios dominicanos que participan en la coordinación de su agenda durante la estadía en el país.

El mandatario electo recordó que ha visitado la República Dominicana en varias ocasiones y señaló que el progreso nacional “continúa llamando su atención”, especialmente por los avances en materia de desarrollo y seguridad.

En el ámbito migratorio, Kast calificó como “relevante y ejemplar” la política migratoria dominicana, señalando que responde a la compleja realidad que comparten dos países en una misma isla, con profundas diferencias sociales, económicas y estructurales.

A su llegada a Santiago, el presidente electo fue recibido por una delegación de diputados y funcionarios. La visita forma parte de una gira por Centroamérica y el Caribe, orientada a fortalecer la cooperación regional, la seguridad y la gestión migratoria.